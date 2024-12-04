Хотели власть, но получили корейскую капусту

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Георгий Бовт, автор haqqin.az
06:01 387

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль принял отставку министра национальной обороны Ким Ён Хёна. А ранее Ким извинился перед согражданами, заявив, что несет ответственность за ситуацию с военным положением, и подал в отставку.

Говорят, что история порой если и повторяется, то в виде фарса. Похоже, в Южной Корее – тот самый случай. Страна, которая большую часть второй половины прошлого века жила при военном положении, на сей раз прожила при нем от силы пару часов. Действия президента (пока еще) страны Юн Сок Ёля, который попытался «низложить» Национальное собрание (парламент), выглядят как совершенно неподготовленный эмоциональный «экспромт» на грани фарса.

Судя по всему, у президента Юн просто сдали нервы в какой-то момент. И его «достало» бесконечное противостояние с парламентом, где большинство (после весенних выборов) принадлежит оппозиции, которая не давала принять президенту Юну ни один закон и собиралась принять свою версию бюджета. При том что на законопроект о бюджете даже вето наложить нельзя. Поговаривают, что последней каплей для Юна могло стать начало расследования против его жены Ким Гон Хи, которую оппозиция постоянно обвиняет в коррупции. В частности, в манипуляциях на фондовом рынке, а также в получении взятки в виде (!) сумки Christian Dior.

И на какое политическое преступление не пойдешь ради сумочки для любимой супруги?!

Но эмоции, если они захлестнули президента Юна - плохой советчик, особенно если ты пытаешься устроить фактически конституционный переворот, на ходу изобретая поводы для введения военного положения (типа обвинений оппозиции в том, что она оказалась под влиянием Северной Кореи). Пафосная речь президент по поводу того, что он защищает демократию, «не прокатила».

Поначалу вроде все шло неплохо. Армия подчинилась приказу президента, был назначен командующий военным положением - начальник штаба сухопутных войск генерал Пак Ан Су (однако все же не председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Ким Мён Су), который попытался запретить всякую политическую деятельность, включая работу парламента и деятельность политических партий. Однако никто не послушался. Как говорится, а что, так можно было?

Парламентариям удалось собраться и проголосовать за отмену военного положения, что предусмотрено законами страны. После чего, чисто юридически, в роли мятежников уже могли оказаться военные, которые пока взяли паузу. А еще попутно выяснилось, что президент Юн, готовя свои действия, не поставил в известность ни правящую партию, ни правительство, даже премьер-министр был не в курсе. И представитель правящей партии уже вскоре вынужден был извиняться на публику за действия Юна, а правительство тоже проголосовало за отмену военного положения. Ну не цирк ли?

По мере появления новых подробностей, выясняется, что все это вообще было неким «междусобойчиком». А именно – результат сговора двух давних друзей по частной сеульской школе Чунгам, действовавших на свой страх и риск, в обход правящей партии и правительства. Президент Юн Сок Ёль окончил упомянутую школу в 1979 году, а уже бывший министр обороны Ким Ён Хён годом раньше. Юн поступил на юридический факультет, затем стал прокурором и получил известность антикоррупционными расследованиями. К правящему тогда военному режиму он относился отрицательно. А переход к демократии в Южной Корее осуществился только в 1987 году, когда было отменено последнее военное положение.

Всё спихнули на однокашника Кима... и закончили фарс

Ким же стал курсантом военной академии, дисциплинированно учился во время переворота генерала Чон Ду Хвана и подавления восстания в Кванджу, сделал неплохую военную карьеру, дослужившись до генерал-лейтенанта. В 2017 году он вышел в отставку, но в 2021-м принял активное участие в президентской кампании Юна, который после победы на выборах назначил его начальником службы безопасности, а в сентябре нынешнего года – министром обороны. Уже тогда оппозиция заподозрила, что дело идет к введению военного положения.

Почему теперь военные заняли пассивную позицию, не разогнав «непослушный парламент»? Возможно, потому, что командиры вспомнили уголовные процессы над генералами-диктаторами Чон Ду Хваном и Ро Дэ У.

Что теперь ждет президента Юна? Если ему каким-то чудом не удастся склонить на свою сторону силовиков, то ему грозит импичмент уже 6-7 декабря, а затем с большой вероятностью тюрьма. Рейтинг пока еще президента стремится к нулю, что резко ограничивает его общественную поддержку. Ну а у парламента уже есть сравнительно недавний опыт импичмента президента – такое случилось в 2017 году с Пак Кын Хе.

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