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Биткоин побил все рекорды

09:38 752

Курс криптовалюты биткоин на бирже Binance превысил 100 тысяч долларов в ночь на 5 декабря.

По данным торговой площадки, стоимость биткоина преодолела отметку 100 тысяч долларов в 6:39 утра по бакинскому времени. В дальнейшем криптовалюта продолжила рост и к семи утра преодолела отметку 104 тысячи долларов.

Курс биткоина начал расти после избрания Дональда Трампа президентом США. С 5 ноября, когда стало известно о победе Трампа на выборах, биткоин вырос в цене на более чем 50%.

Такой рост связан с заявлениями республиканца о криптовалютном рынке. Трамп, в частности, обещал сделать США «криптостолицей планеты» и накопить запас биткоинов. «Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы ее майнили, чеканили и производили в США», — заявлял Трамп.

Как указывал главный инвестиционный директор компании по управлению криптовалютными активами Astronaut Capital Мэттью Дибб, политика Трампа увеличивает шансы того, что другие государства начнут покупать биткоины, «пытаясь опередить США». На фоне повышения цены биткоина также стали расти акции компаний, занимающихся майнингом и торговлей криптовалютами.

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