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Кадыров извинился перед Маском

10:05 635

Миллиардер и владелец компании Tesla Илон Маск не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову автомобиль Cybertruck. По словам Кадырова, это была шутка.

«На самом деле мне интересен сам Илон Маск. Мне нравится его характер, манера жизни, как он ведет себя, его жизненная позиция. Я люблю с ним подшучивать через соцсети. Я эту шутку придумал», — сказал Кадыров в ходе прямой линии.

По его словам, Cybertruck «непригоден на войне, для этих целей больше подходит УАЗ «Патриот».

«Если Илона Маска мы обидели чем-то, то приносим извинения», — заключил глава региона.

В августе глава Чечни заявлял, что Маск передал ему Cybertruck. На видеозаписи, размещенной в телеграм-канале главы Чечни, он проехался на электроавтомобиле по улицам Грозного. В багажнике машины был установлен пулемет. По его словам, автомобиль был направлен на фронт.

Позднее сам Маск опровергал информацию о подарке Cybertruck. «Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, будто я подарил Cybertruck русскому генералу?» — писал он в принадлежащей ему соцсети X.

Через некоторое время Tesla удаленно отключила Cybertruck. Тогда Кадыров говорил, что Маск поступил «не по-мужски».

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