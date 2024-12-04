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Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце

Украина хочет переговоры

10:10 453

Украина планирует заявить о своей готовности к миру с Россией. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Измученная почти трехлетней войной с Россией, Украина планирует сообщить о своей готовности к миру», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает WSJ, украинский лидер Владимир Зеленский недавно дал понять, что Украина может согласиться на прекращение огня, если Украине разрешат вступить в НАТО. Киев будет стремиться вернуть украинскую территорию «дипломатическим давлением», отмечал глава государства.

До этого та же газета писала, что команда избранного президента США Дональда Трампа на переговорах с украинской делегацией «не проявила интереса» к членству Украины в НАТО, однако не исключила дальнейших поставок оружия Киеву.

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