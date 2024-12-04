Требование прокурора: 10 лет для Гусейна Абдуллаева
Как уже сообщалось, 5 декабря на судебном заседании по делу экс-депутата Гусейна Абдуллаева прокурор потребовал приговорить его к 10 годам лишения свободы.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, к заседанию суда, которое проходило в видеоформате, присоединился из бакинского СИЗО и сам Абдуллаев. Судья удовлетворил ходатайство адвокатов о создании условий для повторного обследования экс-депутата известным врачом профессором Адилем Гейбуллой. Врачу разрешили доступ в СИЗО.
Затем адвокат Гюнай Исмаилова подала ходатайство об изменении меры пресечения в отношении своего подзащитного: «Гусейн Абдуллаев стремительно теряет вес, его требуется правильное лечение. В тюрьме его состояние ухудшается. Мы просим перевести его под домашний арест». Суд ходатайство адвоката не удовлетворил.
В то же время Гусейн Абдуллаев, выступая на суде, заявил о своей невиновности, и что желает скорейшего завершения судебного процесса: «У меня серьезные проблемы со здоровьем. Я не совершал никакого преступления. Уголовное дело ведется неправильно. Это позор, позор... Прошу вас, предъявите мне доказательства о грязных деньгах, а затем приговорите меня к пожизненному заключению».
После выступления прокурора судебный процесс отложили до 19 декабря.
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В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего депутата Гусейна Абдуллаева.
Как сообщает haqqin.az, на заседании суда, которое сегодня прошло в видеоформате под председательством судьи Азера Тагиева, прокурор Рауф Малышев потребовал приговорить Гусейна Абдуллаева к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима.
Судебный процесс продолжится 19 декабря.
Напомним, Гусейн Абдуллаев в 2018 году был задержан в Турции и экстрадирован в Азербайджан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) УК Азербайджана. В 2019 году он был приговорен к 6 годам тюрьмы. Срок ареста Абдуллаева истек в апреле 2024 года. В марте этого года в отношении Гусейна Абдуллаева было возбуждено новое уголовное дело. Экс-депутата обвинили в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. В заявлении Генеральной прокуратуры говорилось, что «Гусейн Абдуллаев с целью сокрытия истинного происхождения имущества, заведомо полученного преступным путем, через семь банковских счетов, открытых на его имя и на имена членов его семьи в банках, действующих в Азербайджане, перевел более 5,5 миллиона манатов на счета различных физических и юридических лиц в Азербайджанской Республике и зарубежных странах, осуществлял конверсионные операции, а также, заключая незаконные сделки, приобрел недвижимость на имя близкого родственника на территории Азербайджанской Республики, легализовав тем самым указанную сумму». На основании собранных доказательств Гусейн Абдуллаев был привлечен в качестве обвиняемого по статье 193-1.3.2 (легализация крупной суммы имущества, полученного преступным путем) (статья предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы) УК Азербайджана.