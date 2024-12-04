Требование прокурора: 10 лет для Гусейна Абдуллаева

Как уже сообщалось, 5 декабря на судебном заседании по делу экс-депутата Гусейна Абдуллаева прокурор потребовал приговорить его к 10 годам лишения свободы.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, к заседанию суда, которое проходило в видеоформате, присоединился из бакинского СИЗО и сам Абдуллаев. Судья удовлетворил ходатайство адвокатов о создании условий для повторного обследования экс-депутата известным врачом профессором Адилем Гейбуллой. Врачу разрешили доступ в СИЗО.

Затем адвокат Гюнай Исмаилова подала ходатайство об изменении меры пресечения в отношении своего подзащитного: «Гусейн Абдуллаев стремительно теряет вес, его требуется правильное лечение. В тюрьме его состояние ухудшается. Мы просим перевести его под домашний арест». Суд ходатайство адвоката не удовлетворил.

В то же время Гусейн Абдуллаев, выступая на суде, заявил о своей невиновности, и что желает скорейшего завершения судебного процесса: «У меня серьезные проблемы со здоровьем. Я не совершал никакого преступления. Уголовное дело ведется неправильно. Это позор, позор... Прошу вас, предъявите мне доказательства о грязных деньгах, а затем приговорите меня к пожизненному заключению».

После выступления прокурора судебный процесс отложили до 19 декабря.