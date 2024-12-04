USD 1.7000
EUR 1.7881
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце
Новость дня
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце

Требование прокурора: 10 лет для Гусейна Абдуллаева

подробности суда; обновлено 12:03
Инара Рафикгызы
12:03 1909

Как уже сообщалось, 5 декабря на судебном заседании по делу экс-депутата Гусейна Абдуллаева прокурор потребовал приговорить его к 10 годам лишения свободы.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, к заседанию суда, которое проходило в видеоформате, присоединился из бакинского СИЗО и сам Абдуллаев. Судья удовлетворил ходатайство адвокатов о создании условий для повторного обследования экс-депутата известным врачом профессором Адилем Гейбуллой. Врачу разрешили доступ в СИЗО.

Затем адвокат Гюнай Исмаилова подала ходатайство об изменении меры пресечения в отношении своего подзащитного: «Гусейн Абдуллаев стремительно теряет вес, его требуется правильное лечение. В тюрьме его состояние ухудшается. Мы просим перевести его под домашний арест». Суд ходатайство адвоката не удовлетворил.

В то же время Гусейн Абдуллаев, выступая на суде, заявил о своей невиновности, и что желает скорейшего завершения судебного процесса: «У меня серьезные проблемы со здоровьем. Я не совершал никакого преступления. Уголовное дело ведется неправильно. Это позор, позор... Прошу вас, предъявите мне доказательства о грязных деньгах, а затем приговорите меня к пожизненному заключению».

После выступления прокурора судебный процесс отложили до 19 декабря.

* * * 11:03

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего депутата Гусейна Абдуллаева.

Как сообщает haqqin.az, на заседании суда, которое сегодня прошло в видеоформате под председательством судьи Азера Тагиева, прокурор Рауф Малышев потребовал приговорить Гусейна Абдуллаева к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима.

Судебный процесс продолжится 19 декабря.

Напомним, Гусейн Абдуллаев в 2018 году был задержан в Турции и экстрадирован в Азербайджан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) УК Азербайджана. В 2019 году он был приговорен к 6 годам тюрьмы. Срок ареста Абдуллаева истек в апреле 2024 года. В марте этого года в отношении Гусейна Абдуллаева было возбуждено новое уголовное дело. Экс-депутата обвинили в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. В заявлении Генеральной прокуратуры говорилось, что «Гусейн Абдуллаев с целью сокрытия истинного происхождения имущества, заведомо полученного преступным путем, через семь банковских счетов, открытых на его имя и на имена членов его семьи в банках, действующих в Азербайджане, перевел более 5,5 миллиона манатов на счета различных физических и юридических лиц в Азербайджанской Республике и зарубежных странах, осуществлял конверсионные операции, а также, заключая незаконные сделки, приобрел недвижимость на имя близкого родственника на территории Азербайджанской Республики, легализовав тем самым указанную сумму». На основании собранных доказательств Гусейн Абдуллаев был привлечен в качестве обвиняемого по статье 193-1.3.2 (легализация крупной суммы имущества, полученного преступным путем) (статья предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы) УК Азербайджана.

«Хезболла» спешит «на помощь» Асаду
«Хезболла» спешит «на помощь» Асаду
12:27 234
Ильхам Алиев: «Армения должна начать переговоры с Общиной Западного Азербайджана»
Ильхам Алиев: «Армения должна начать переговоры с Общиной Западного Азербайджана» новость дополнена 11:00
11:00 2625
Секретные переговоры Пашиняна с Алиевым слил Агазарян
Секретные переговоры Пашиняна с Алиевым слил Агазарян все еще актуально
03:21 8635
Требование прокурора: 10 лет для Гусейна Абдуллаева
Требование прокурора: 10 лет для Гусейна Абдуллаева подробности суда; обновлено 12:03
12:03 1910
Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
11:08 2461
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции продолжение концептуальной темы
05:43 4807
Хотели власть, но получили корейскую капусту
Хотели власть, но получили корейскую капусту горячая тема
06:01 5166
Впервые акция в Тбилиси прошла мирно и без столкновений
Впервые акция в Тбилиси прошла мирно и без столкновений о развитии ситуации, новое видео, обновляется
01:38 8485
Грозное заявление МИД Азербайджана против послов США, ЕС, Великобритании и Швейцарии
Грозное заявление МИД Азербайджана против послов США, ЕС, Великобритании и Швейцарии
00:50 10191
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце обновляется, видео
4 декабря 2024, 23:16 11126
Вот кто приведет мир к ядерной войне – алкаш во главе Пентагона
Вот кто приведет мир к ядерной войне – алкаш во главе Пентагона наша корреспонденция
4 декабря 2024, 21:14 8458

ЭТО ВАЖНО

«Хезболла» спешит «на помощь» Асаду
«Хезболла» спешит «на помощь» Асаду
12:27 234
Ильхам Алиев: «Армения должна начать переговоры с Общиной Западного Азербайджана»
Ильхам Алиев: «Армения должна начать переговоры с Общиной Западного Азербайджана» новость дополнена 11:00
11:00 2625
Секретные переговоры Пашиняна с Алиевым слил Агазарян
Секретные переговоры Пашиняна с Алиевым слил Агазарян все еще актуально
03:21 8635
Требование прокурора: 10 лет для Гусейна Абдуллаева
Требование прокурора: 10 лет для Гусейна Абдуллаева подробности суда; обновлено 12:03
12:03 1910
Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
11:08 2461
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции продолжение концептуальной темы
05:43 4807
Хотели власть, но получили корейскую капусту
Хотели власть, но получили корейскую капусту горячая тема
06:01 5166
Впервые акция в Тбилиси прошла мирно и без столкновений
Впервые акция в Тбилиси прошла мирно и без столкновений о развитии ситуации, новое видео, обновляется
01:38 8485
Грозное заявление МИД Азербайджана против послов США, ЕС, Великобритании и Швейцарии
Грозное заявление МИД Азербайджана против послов США, ЕС, Великобритании и Швейцарии
00:50 10191
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце обновляется, видео
4 декабря 2024, 23:16 11126
Вот кто приведет мир к ядерной войне – алкаш во главе Пентагона
Вот кто приведет мир к ядерной войне – алкаш во главе Пентагона наша корреспонденция
4 декабря 2024, 21:14 8458
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться