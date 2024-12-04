USD 1.7000
EUR 1.7881
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце
Новость дня
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце

Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева

11:08 2466

Руководители Следственного комитета и МВД России, в том числе главы ведомств Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев, находятся «не на своих местах», заявил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

Такое заявление он сделал из-за дела против 14-летнего чеченского подростка Муслима (Романа) Мурдиева, который находится под домашним арестом. Против него управление СК по Москве расследует уголовное дело, в рамках которого ему предъявлено обвинение по четырем эпизодам преступлений из-за драки в парке «Ходынское поле». Подростка обвиняют в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия к гражданам с группой лиц по сговору. В деле есть еще четыре фигуранта.

«Делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы — все представители и лично я в том числе. Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — заявил Кадыров.

Он добавил, что суд над Мурдиевым состоится 18 декабря и что подросток «скоро освободится», так как Кадыров «сам лично со всеми разговаривал».

Глава МВД подвергся критике и за отношение полиции к мигрантам.

«Колокольцев дал команду: сейчас приезжих избивают, забирают, выгоняют — наших братьев, которые нам необходимы. Потом говорят, что с нами никто не хочет дружить. Почему мы потеряли Украину, Грузию? Почему натянутые отношения с другими государствами? Потому что люди не знают, что творится в государстве. Они не выезжают в регионы и не общаются с людьми. Беспредельничают, сидя в креслах, не смотрят, что творится за окном. Всевышний обязательно их накажет», — сказал Кадыров.

Он также подчеркнул, что «правоохранительные органы не выполняют качественно задачи, поставленные перед ними президентом России».

«Хезболла» спешит «на помощь» Асаду
«Хезболла» спешит «на помощь» Асаду
12:27 236
Ильхам Алиев: «Армения должна начать переговоры с Общиной Западного Азербайджана»
Ильхам Алиев: «Армения должна начать переговоры с Общиной Западного Азербайджана» новость дополнена 11:00
11:00 2628
Секретные переговоры Пашиняна с Алиевым слил Агазарян
Секретные переговоры Пашиняна с Алиевым слил Агазарян все еще актуально
03:21 8637
Требование прокурора: 10 лет для Гусейна Абдуллаева
Требование прокурора: 10 лет для Гусейна Абдуллаева подробности суда; обновлено 12:03
12:03 1911
Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
11:08 2468
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции продолжение концептуальной темы
05:43 4808
Хотели власть, но получили корейскую капусту
Хотели власть, но получили корейскую капусту горячая тема
06:01 5168
Впервые акция в Тбилиси прошла мирно и без столкновений
Впервые акция в Тбилиси прошла мирно и без столкновений о развитии ситуации, новое видео, обновляется
01:38 8485
Грозное заявление МИД Азербайджана против послов США, ЕС, Великобритании и Швейцарии
Грозное заявление МИД Азербайджана против послов США, ЕС, Великобритании и Швейцарии
00:50 10192
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце обновляется, видео
4 декабря 2024, 23:16 11126
Вот кто приведет мир к ядерной войне – алкаш во главе Пентагона
Вот кто приведет мир к ядерной войне – алкаш во главе Пентагона наша корреспонденция
4 декабря 2024, 21:14 8458

ЭТО ВАЖНО

«Хезболла» спешит «на помощь» Асаду
«Хезболла» спешит «на помощь» Асаду
12:27 236
Ильхам Алиев: «Армения должна начать переговоры с Общиной Западного Азербайджана»
Ильхам Алиев: «Армения должна начать переговоры с Общиной Западного Азербайджана» новость дополнена 11:00
11:00 2628
Секретные переговоры Пашиняна с Алиевым слил Агазарян
Секретные переговоры Пашиняна с Алиевым слил Агазарян все еще актуально
03:21 8637
Требование прокурора: 10 лет для Гусейна Абдуллаева
Требование прокурора: 10 лет для Гусейна Абдуллаева подробности суда; обновлено 12:03
12:03 1911
Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
11:08 2468
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции продолжение концептуальной темы
05:43 4808
Хотели власть, но получили корейскую капусту
Хотели власть, но получили корейскую капусту горячая тема
06:01 5168
Впервые акция в Тбилиси прошла мирно и без столкновений
Впервые акция в Тбилиси прошла мирно и без столкновений о развитии ситуации, новое видео, обновляется
01:38 8485
Грозное заявление МИД Азербайджана против послов США, ЕС, Великобритании и Швейцарии
Грозное заявление МИД Азербайджана против послов США, ЕС, Великобритании и Швейцарии
00:50 10192
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце обновляется, видео
4 декабря 2024, 23:16 11126
Вот кто приведет мир к ядерной войне – алкаш во главе Пентагона
Вот кто приведет мир к ядерной войне – алкаш во главе Пентагона наша корреспонденция
4 декабря 2024, 21:14 8458
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться