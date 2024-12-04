Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева

Руководители Следственного комитета и МВД России, в том числе главы ведомств Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев, находятся «не на своих местах», заявил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

Такое заявление он сделал из-за дела против 14-летнего чеченского подростка Муслима (Романа) Мурдиева, который находится под домашним арестом. Против него управление СК по Москве расследует уголовное дело, в рамках которого ему предъявлено обвинение по четырем эпизодам преступлений из-за драки в парке «Ходынское поле». Подростка обвиняют в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия к гражданам с группой лиц по сговору. В деле есть еще четыре фигуранта.

«Делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы — все представители и лично я в том числе. Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — заявил Кадыров.

Он добавил, что суд над Мурдиевым состоится 18 декабря и что подросток «скоро освободится», так как Кадыров «сам лично со всеми разговаривал».

Глава МВД подвергся критике и за отношение полиции к мигрантам.

«Колокольцев дал команду: сейчас приезжих избивают, забирают, выгоняют — наших братьев, которые нам необходимы. Потом говорят, что с нами никто не хочет дружить. Почему мы потеряли Украину, Грузию? Почему натянутые отношения с другими государствами? Потому что люди не знают, что творится в государстве. Они не выезжают в регионы и не общаются с людьми. Беспредельничают, сидя в креслах, не смотрят, что творится за окном. Всевышний обязательно их накажет», — сказал Кадыров.

Он также подчеркнул, что «правоохранительные органы не выполняют качественно задачи, поставленные перед ними президентом России».