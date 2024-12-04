Сильное землетрясение в Иране
11:32 1007
Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано на западе Ирана близ границы с Ираком. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 99 км к северо-востоку от города Ахваза с населением около 841 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
По данным IRNA, в результате землетрясения пострадали 15 человек.
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