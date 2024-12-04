Украинцы теснят россиян на фронте

Украинские военные блоги накануне объявили, что штурмовой батальон ВСУ провел контратаку и выбил россиян из села Новый Комар севернее населенного пункта Великая Новоселка.

Как отмечает BBC, это может стать важным тактическим успехом, поскольку Новый Комар расположен на дороге, ведущей из украинского тыла в Великую Новоселку. С другой стороны, по словам военного блогера Богдана Мирошникова, проехать по этой дороге все равно нельзя, поскольку она остается под огнем россиян, а удастся ли их оттеснить на достаточное расстояние, не известно.

Великая Новоселка — ключевой населенный пункт в украинской обороне на стыке восточного и южного фронтов, на юго-западе Донецкой области. Он расположен в основании выступа, который оставался после неудачного наступления ВСУ летом прошлого года.