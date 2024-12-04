По всей Турции отлавливают агентов РПК
12:09 412
В 30 провинциях Турции задержаны 147 человек по подозрению в связях с террористической «Рабочей партией Курдистана». Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.
По его словам, операция проводилась в течение 10 дней. В ходе обысков изъято большое количество незаконного оружия, цифровых материалов и наркотических веществ.
December 5, 2024
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