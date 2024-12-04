По всей Турции отлавливают агентов РПК

В 30 провинциях Турции задержаны 147 человек по подозрению в связях с террористической «Рабочей партией Курдистана». Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

По его словам, операция проводилась в течение 10 дней. В ходе обысков изъято большое количество незаконного оружия, цифровых материалов и наркотических веществ.