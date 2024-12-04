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Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце
Новость дня
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце

По всей Турции отлавливают агентов РПК

видео
12:09 412

В 30 провинциях Турции задержаны 147 человек по подозрению в связях с террористической «Рабочей партией Курдистана». Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

По его словам, операция проводилась в течение 10 дней. В ходе обысков изъято большое количество незаконного оружия, цифровых материалов и наркотических веществ.

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Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце
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