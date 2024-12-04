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Армения не уйдет из-под зонтика ОДКБ, пока не появится НАТО

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Фархад Мамедов, автор haqqin. az
12:15 394

Вот уже два года, как Армения не участвует в деятельности Организации Договора о коллективной безопасности, фактически заморозив свое членство в этой организации. Так, на недавнем заседании лидеров ОДКБ в Астане не было ни одного представителя Армении, а в ходе саммита вновь была поднята тема бойкота организации со стороны Еревана.

Президент России Владимир Путин на этом заседании напомнил, что осенью 2020 года вооруженные силы ОДКБ не имели права вмешиваться в войну в Карабахе, поскольку боевые действия проходили на суверенной территории Азербайджана. Путин также подчеркнул, что, поскольку во время столкновений на армяно-азербайджанской границе не было зафиксировано проникновений на суверенную территорию Армении, принципы коллективной обороны, заложенные в устав ОДКБ, не могли быть задействованы.

Путин напомнил Еревану, что осенью 2020 года вооруженные силы ОДКБ не имели права вмешиваться в войну в Карабахе, поскольку боевые действия проходили на суверенной территории Азербайджана

Пояснение президента РФ входит в полное противоречие с тезисом, который выдвигает официальный Ереван, обосновывая причину своего бойкота ОДКБ. В частности, Ереван утверждает, что в сентябре 2022 года в ходе столкновений на армяно-азербайджанской границе имела место «вражеская интервенция» на его суверенную территорию. На что все члены ОДКБ официально заявили, что никакого вторжения на армянскую территорию не было.

Таким образом, отношения между Ереваном и ОДКБ, что называется, подвисли и нуждаются в определенности. Если Армения не участвует в деятельности, говорят члены Организации Договора, значит, она не рассматривает ОДКБ, как гаранта своей безопасности, о чем армянские официальные лица не раз заявляли публично.

В то же время генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил на брифинге 4 декабря, что в отношении Еревана все обязательства Организации Договора о коллективной безопасности остаются в силе. Другими словами, в случае любого нападения на территорию Армении, остальные члены ОДКБ будут защищать эту страну на основании соответствующего пункта Устава Организации о коллективной обороне. «Мы исходим из того, что Армения — наш союзник, и все обязательства по отношению к ней сохраняются, - подчеркнул Имангали Тасмагамбетов. - Она в любой момент может вернуться к полномасштабному участию в организации, никаких возражений на сей счет у нас нет».

Таким образом, де-факто Армения вышла из-под зонтика ОДКБ, хотя этот военно-политический блок все еще надеется вернуть Ереван под свою эгиду. Формально Армения остается членом ОДКБ и, следовательно, сохраняет в рамках организации право на использование механизма коллективной обороны. В то же время, остается неясным, как может быть применено данное обязательство, если Армения принципиально не участвует в деятельности ОДКБ и не подписывает ее документы? По мнению членов ОДКБ, это возможно лишь в том случае, если Ереван пересмотрит свое решение о «заморозке» участия в Организации договора.

Ответ Пашиняна: в будущем приостановка участия Армении в ОДКБ не исключает возможности «другого решения»

Комментируя этот вопрос, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил недавно, что на данном этапе заморозки членства вполне достаточно. «Дискурс возможен, - отметил глава правительства Армении. - Кто-то скажет, что заморозки достаточно, кто-то — что нет. Но нужно смотреть, у кого какие полномочия для оценки. Я уважаю все точки зрения, но мы приняли то решение, которое приняли».

По словам Пашиняна, в будущем приостановка участия Армении в ОДКБ не исключает возможности «другого решения». Под «другим решением» Пашинян, не исключено, может иметь в виду официальный выход Армении из этой организации.

Однако главной причиной, которая пока удерживает Ереван от подобного шага, является отсутствие у Армении альтернативного механизма безопасности. До тех пор, пока эта страна не найдет замену своей безопасности, равноценную ОДКБ, она, вероятно, не будет выходить из этой организации и продолжит занимать неопределенную позицию.

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