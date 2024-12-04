Армения не уйдет из-под зонтика ОДКБ, пока не появится НАТО

Вот уже два года, как Армения не участвует в деятельности Организации Договора о коллективной безопасности, фактически заморозив свое членство в этой организации. Так, на недавнем заседании лидеров ОДКБ в Астане не было ни одного представителя Армении, а в ходе саммита вновь была поднята тема бойкота организации со стороны Еревана. Президент России Владимир Путин на этом заседании напомнил, что осенью 2020 года вооруженные силы ОДКБ не имели права вмешиваться в войну в Карабахе, поскольку боевые действия проходили на суверенной территории Азербайджана. Путин также подчеркнул, что, поскольку во время столкновений на армяно-азербайджанской границе не было зафиксировано проникновений на суверенную территорию Армении, принципы коллективной обороны, заложенные в устав ОДКБ, не могли быть задействованы.

Пояснение президента РФ входит в полное противоречие с тезисом, который выдвигает официальный Ереван, обосновывая причину своего бойкота ОДКБ. В частности, Ереван утверждает, что в сентябре 2022 года в ходе столкновений на армяно-азербайджанской границе имела место «вражеская интервенция» на его суверенную территорию. На что все члены ОДКБ официально заявили, что никакого вторжения на армянскую территорию не было. Таким образом, отношения между Ереваном и ОДКБ, что называется, подвисли и нуждаются в определенности. Если Армения не участвует в деятельности, говорят члены Организации Договора, значит, она не рассматривает ОДКБ, как гаранта своей безопасности, о чем армянские официальные лица не раз заявляли публично. В то же время генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил на брифинге 4 декабря, что в отношении Еревана все обязательства Организации Договора о коллективной безопасности остаются в силе. Другими словами, в случае любого нападения на территорию Армении, остальные члены ОДКБ будут защищать эту страну на основании соответствующего пункта Устава Организации о коллективной обороне. «Мы исходим из того, что Армения — наш союзник, и все обязательства по отношению к ней сохраняются, - подчеркнул Имангали Тасмагамбетов. - Она в любой момент может вернуться к полномасштабному участию в организации, никаких возражений на сей счет у нас нет». Таким образом, де-факто Армения вышла из-под зонтика ОДКБ, хотя этот военно-политический блок все еще надеется вернуть Ереван под свою эгиду. Формально Армения остается членом ОДКБ и, следовательно, сохраняет в рамках организации право на использование механизма коллективной обороны. В то же время, остается неясным, как может быть применено данное обязательство, если Армения принципиально не участвует в деятельности ОДКБ и не подписывает ее документы? По мнению членов ОДКБ, это возможно лишь в том случае, если Ереван пересмотрит свое решение о «заморозке» участия в Организации договора.