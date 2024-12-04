«Азеришыг» встретился с ленкоранскими предпринимателями

ОАО «Азеришыг» продолжает работы по обновлению электросетей в столице и регионах. Целью этой программы является обеспечение абонентов стабильной и бесперебойной электроэнергией и минимизация потерь электроэнергии.

Также в рамках данной программы в регионах проводятся регулярные встречи с целью содействия бесперебойной работе фермеров, предпринимателей и граждан, устранения возникших трудностей, прислушиваются к их мнениям, предложениям и рекомендациям.

Одно из таких мероприятий, проведенное по поручению президента Ильхама Алиева, состоялось в Ленкоране. Во встрече приняли участие около 100 предпринимателей и местных жителей, а замдепартамента по работе с ASAN Xidmət ОАО «Азеришыг» Инам Юсифов, начальник отдела прессы и связей с общественностью Вагиф Мустафаев и глава Южного регионального управления энергоснабжения и сбыта электроэнергии (РЭТС) Эльгюн Мамедов.

В ходе встречи предпринимателям и фермерам была предоставлена обширная информация о работах по реконструкции и капитальному ремонту, проводимых «Азеришыг» в регионах.