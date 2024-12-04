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«Азеришыг» встретился с ленкоранскими предпринимателями

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12:24 77

ОАО «Азеришыг» продолжает работы по обновлению электросетей в столице и регионах. Целью этой программы является обеспечение абонентов стабильной и бесперебойной электроэнергией и минимизация потерь электроэнергии.

Также в рамках данной программы в регионах проводятся регулярные встречи с целью содействия бесперебойной работе фермеров, предпринимателей и граждан, устранения возникших трудностей, прислушиваются к их мнениям, предложениям и рекомендациям.

Одно из таких мероприятий, проведенное по поручению президента Ильхама Алиева, состоялось в Ленкоране. Во встрече приняли участие около 100 предпринимателей и местных жителей, а замдепартамента по работе с ASAN Xidmət ОАО «Азеришыг» Инам Юсифов, начальник отдела прессы и связей с общественностью Вагиф Мустафаев и глава Южного регионального управления энергоснабжения и сбыта электроэнергии (РЭТС) Эльгюн Мамедов.

В ходе встречи предпринимателям и фермерам была предоставлена обширная информация о работах по реконструкции и капитальному ремонту, проводимых «Азеришыг» в регионах.

Доведено до сведения, что по поручению главы государства даже в самых отдаленных горных районах страны заменяются электросети 50-60-х годов прошлого века на новые. Строятся подстанции различной мощности, устанавливаются современные трансформаторы. Строительство современных сетей призвано предотвратить потери энергии, а также обеспечить жителей и абонентов-нерезидентов бесперебойной и устойчивой электроэнергией.

Также с предпринимателями были проведены познавательные беседы об электронных услугах учреждения. Подробно разъяснены возможности абонентов подать заявку в учреждение онлайн, не выходя из офиса и дома.

Отметим, что представители ОАО продолжают встречи с предпринимателями и гражданами во всех регионах страны.

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