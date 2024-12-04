USD 1.7000
EUR 1.7881
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце
Новость дня
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце

«Хезболла» спешит «на помощь» Асаду

12:27 251

Боевики ливанского движения «Хезболла» и сторонники проиранских группировок Ирака присоединились к правительственным войскам Сирии. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителей «Хезболлы».

Собеседники газеты утверждают, что в любой момент готовы перейти к наступлению, однако их главная цель возвращения в Сирию - сохранение потенциала «Оси сопротивления».

В силы исламского сопротивления («Ось сопротивления») входят палестинское движение ХАМАС, ливанская партия «Хезболла», «Исламское сопротивление Ирака», йеменское движение «Ансар Аллах», группировки «Зайнабиюн» (сформирована из пакистанцев-шиитов) и «Фатимийюн» (сформирована из афганцев-шиитов).

Как отмечает газета, Иран в Сирии полагается на сеть военных советников Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). 3 декабря министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи отмечал, что Тегеран может рассмотреть возможность отправки своих войск в Сирию для борьбы с боевиками террористических формирований, если об этом попросит сирийское правительство.

«Хезболла» спешит «на помощь» Асаду
«Хезболла» спешит «на помощь» Асаду
12:27 252
Ильхам Алиев: «Армения должна начать переговоры с Общиной Западного Азербайджана»
Ильхам Алиев: «Армения должна начать переговоры с Общиной Западного Азербайджана» новость дополнена 11:00
11:00 2638
Секретные переговоры Пашиняна с Алиевым слил Агазарян
Секретные переговоры Пашиняна с Алиевым слил Агазарян все еще актуально
03:21 8650
Требование прокурора: 10 лет для Гусейна Абдуллаева
Требование прокурора: 10 лет для Гусейна Абдуллаева подробности суда; обновлено 12:03
12:03 1923
Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
11:08 2483
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции продолжение концептуальной темы
05:43 4812
Хотели власть, но получили корейскую капусту
Хотели власть, но получили корейскую капусту горячая тема
06:01 5173
Впервые акция в Тбилиси прошла мирно и без столкновений
Впервые акция в Тбилиси прошла мирно и без столкновений о развитии ситуации, новое видео, обновляется
01:38 8485
Грозное заявление МИД Азербайджана против послов США, ЕС, Великобритании и Швейцарии
Грозное заявление МИД Азербайджана против послов США, ЕС, Великобритании и Швейцарии
00:50 10198
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце обновляется, видео
4 декабря 2024, 23:16 11129
Вот кто приведет мир к ядерной войне – алкаш во главе Пентагона
Вот кто приведет мир к ядерной войне – алкаш во главе Пентагона наша корреспонденция
4 декабря 2024, 21:14 8460

ЭТО ВАЖНО

«Хезболла» спешит «на помощь» Асаду
«Хезболла» спешит «на помощь» Асаду
12:27 252
Ильхам Алиев: «Армения должна начать переговоры с Общиной Западного Азербайджана»
Ильхам Алиев: «Армения должна начать переговоры с Общиной Западного Азербайджана» новость дополнена 11:00
11:00 2638
Секретные переговоры Пашиняна с Алиевым слил Агазарян
Секретные переговоры Пашиняна с Алиевым слил Агазарян все еще актуально
03:21 8650
Требование прокурора: 10 лет для Гусейна Абдуллаева
Требование прокурора: 10 лет для Гусейна Абдуллаева подробности суда; обновлено 12:03
12:03 1923
Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
11:08 2483
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции продолжение концептуальной темы
05:43 4812
Хотели власть, но получили корейскую капусту
Хотели власть, но получили корейскую капусту горячая тема
06:01 5173
Впервые акция в Тбилиси прошла мирно и без столкновений
Впервые акция в Тбилиси прошла мирно и без столкновений о развитии ситуации, новое видео, обновляется
01:38 8485
Грозное заявление МИД Азербайджана против послов США, ЕС, Великобритании и Швейцарии
Грозное заявление МИД Азербайджана против послов США, ЕС, Великобритании и Швейцарии
00:50 10198
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце обновляется, видео
4 декабря 2024, 23:16 11129
Вот кто приведет мир к ядерной войне – алкаш во главе Пентагона
Вот кто приведет мир к ядерной войне – алкаш во главе Пентагона наша корреспонденция
4 декабря 2024, 21:14 8460
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться