«Хезболла» спешит «на помощь» Асаду

Боевики ливанского движения «Хезболла» и сторонники проиранских группировок Ирака присоединились к правительственным войскам Сирии. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителей «Хезболлы».

Собеседники газеты утверждают, что в любой момент готовы перейти к наступлению, однако их главная цель возвращения в Сирию - сохранение потенциала «Оси сопротивления».

В силы исламского сопротивления («Ось сопротивления») входят палестинское движение ХАМАС, ливанская партия «Хезболла», «Исламское сопротивление Ирака», йеменское движение «Ансар Аллах», группировки «Зайнабиюн» (сформирована из пакистанцев-шиитов) и «Фатимийюн» (сформирована из афганцев-шиитов).

Как отмечает газета, Иран в Сирии полагается на сеть военных советников Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). 3 декабря министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи отмечал, что Тегеран может рассмотреть возможность отправки своих войск в Сирию для борьбы с боевиками террористических формирований, если об этом попросит сирийское правительство.