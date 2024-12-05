В России обеспокоились уровнем жизни в мире и призвали увеличить добычу нефти

По его словам, только за последние 20 лет мировое потребление энергии увеличилось в полтора раза.

Для повышения уровня жизни в развивающихся странах необходимо увеличить добычу нефти в мире почти в два раза, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Для того чтобы повысить уровень жизни населения развивающихся стран хотя бы до половины уровня «золотого миллиарда», надо увеличить добычу нефти почти в 2 раза», - сказал Сечин на Веронском Евразийском экономическом форуме. Его слова приводит «Коммерсант».

По его мнению, на фоне прогнозируемого роста спроса на нефть важно инвестировать в нефтедобычу. «Мы видим, что отрасль в целом прогнозирует стабильный рост потребления нефти, который может составить до 20 млн баррелей в сутки (б/с) к 2050 году», - добавил Сечин.

По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), предложение нефти в 2025 году превысит спрос на 1 млн б/с. Во многом ожидающийся избыток объясняется тем, что глобальный спрос, по оценкам агентства, будет расширяться медленнее, чем ожидалось в начале этого года, главным образом, из-за замедления роста экономической активности в Китае.