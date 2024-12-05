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Зеленский подписал указ: санкции Украины против властей Грузии

12:37 1242

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против руководства Грузии. Об этом он сообщил в видеообращении в своем телеграм-канале.

Украина ввела санкции против властей Грузии за разгон протестов оппозиции. Под ограничительные меры попал, в частности, премьер страны Ираклий Кобахидзе и другие представители руководства, в том числе лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

«…Украина применила санкции против Иванишвили и его сообщников - 19 человек. Именно те, кто продает интересы Грузии и людей. И мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же - действовать принципиально», - заявил президент Украины.

По словам Зеленского, «нельзя потерять никого в этом регионе - ни Грузию, ни Молдову, ни Украину».

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