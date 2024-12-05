В Минздраве встретились с послом Бельгии
В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Бельгия в Азербайджане Жюльеном де Фрепоном.
Как сообщили в пресс-службе министерства, министр здравоохранения Теймур Мусаев указал на наличие условий для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов Азербайджана и Бельгии.
Теймур Мусаев также отметил возможности организации тренингов для медицинских работников по обмену опытом и повышению квалификации. По словам министра, существует потенциал для сотрудничества в сфере фарминдустрии.
В свою очередь, Жюльен де Фрепон выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Министерством здравоохранения Азербайджана.
На встрече также состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.