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В Минздраве встретились с послом Бельгии

12:45 430

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Бельгия в Азербайджане Жюльеном де Фрепоном.

Как сообщили в пресс-службе министерства, министр здравоохранения Теймур Мусаев указал на наличие условий для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов Азербайджана и Бельгии.

Теймур Мусаев также отметил возможности организации тренингов для медицинских работников по обмену опытом и повышению квалификации. По словам министра, существует потенциал для сотрудничества в сфере фарминдустрии.

В свою очередь, Жюльен де Фрепон выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Министерством здравоохранения Азербайджана.

На встрече также состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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