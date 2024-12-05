В Минздраве встретились с послом Бельгии

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Бельгия в Азербайджане Жюльеном де Фрепоном.

Как сообщили в пресс-службе министерства, министр здравоохранения Теймур Мусаев указал на наличие условий для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов Азербайджана и Бельгии.

Теймур Мусаев также отметил возможности организации тренингов для медицинских работников по обмену опытом и повышению квалификации. По словам министра, существует потенциал для сотрудничества в сфере фарминдустрии.