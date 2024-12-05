USD 1.7000
EUR 1.7881
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце
Новость дня
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце

Экс-глава МИД Украины трудоустроился в США

12:59 1733

Бывший глава МИД Украины (2020-2024) Дмитрий Кулеба назначен старшим научным сотрудником Центра по науке и международным отношениям имени Белфера (Белферовский центр) при Школе управления им. Джона Кеннеди Гарвардского университета. Об этом Белферовский центр сообщил на своем сайте, назвав Кулебу «одним из самых влиятельных дипломатов своего поколения», «всемирным поборником демократии, свободы и стойкости» и «ведущим архитектором внешней политики безопасности Украины».

Его назначение, отметили там, «подчеркивает приверженность Центра Белфера решению самых насущных мировых проблем в эпоху глубокой геополитической неопределенности».

В Гарварде Кулеба займется темами «на пересечении дипломатии, безопасности и устойчивости», будет исследовать стратегии противодействия автократиям, укрепление демократических институтов и построение устойчивых международных коалиций. В Школе им. Кеннеди он будет работать с ее студентами, преподавателями и стипендиатами в форматах семинаров, лекций и наставничества. Он также планирует написать книгу о последних нескольких годах, которая должна «стать окончательным отчетом о войне на Украине», сообщает центр.

Будучи старшим научным сотрудником-нерезидентом, экс-глава МИД останется в Украине — в Кембридж (штат Массачусетс), где находится университет, он совершит несколько поездок в течение учебного семестра, чтобы напрямую поработать со студентами и преподавателями.

Арестович задумался: «Почему Азербайджан не хочет в ЕС и НАТО?»
Арестович задумался: «Почему Азербайджан не хочет в ЕС и НАТО?» видео
14:33 131
Москва в контакте с Асадом
Москва в контакте с Асадом
14:24 226
Кремль не комментирует слова Кадырова
Кремль не комментирует слова Кадырова обновлено 14:10
14:10 4792
Армения не уйдет из-под зонтика ОДКБ, пока не появится НАТО
Армения не уйдет из-под зонтика ОДКБ, пока не появится НАТО наш комментарий
12:15 1676
«Хезболла» спешит «на помощь» Асаду
«Хезболла» спешит «на помощь» Асаду
12:27 2047
Ильхам Алиев: «Армения должна начать переговоры с Общиной Западного Азербайджана»
Ильхам Алиев: «Армения должна начать переговоры с Общиной Западного Азербайджана» новость дополнена 11:00
11:00 4278
Секретные переговоры Пашиняна с Алиевым слил Агазарян
Секретные переговоры Пашиняна с Алиевым слил Агазарян все еще актуально
03:21 9925
Требование прокурора: 10 лет для Гусейна Абдуллаева
Требование прокурора: 10 лет для Гусейна Абдуллаева подробности суда; обновлено 12:03
12:03 3353
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции продолжение концептуальной темы
05:43 5333
Хотели власть, но получили корейскую капусту
Хотели власть, но получили корейскую капусту горячая тема
06:01 5729
Впервые акция в Тбилиси прошла мирно и без столкновений
Впервые акция в Тбилиси прошла мирно и без столкновений о развитии ситуации, новое видео, обновляется
01:38 8703

ЭТО ВАЖНО

Арестович задумался: «Почему Азербайджан не хочет в ЕС и НАТО?»
Арестович задумался: «Почему Азербайджан не хочет в ЕС и НАТО?» видео
14:33 131
Москва в контакте с Асадом
Москва в контакте с Асадом
14:24 226
Кремль не комментирует слова Кадырова
Кремль не комментирует слова Кадырова обновлено 14:10
14:10 4792
Армения не уйдет из-под зонтика ОДКБ, пока не появится НАТО
Армения не уйдет из-под зонтика ОДКБ, пока не появится НАТО наш комментарий
12:15 1676
«Хезболла» спешит «на помощь» Асаду
«Хезболла» спешит «на помощь» Асаду
12:27 2047
Ильхам Алиев: «Армения должна начать переговоры с Общиной Западного Азербайджана»
Ильхам Алиев: «Армения должна начать переговоры с Общиной Западного Азербайджана» новость дополнена 11:00
11:00 4278
Секретные переговоры Пашиняна с Алиевым слил Агазарян
Секретные переговоры Пашиняна с Алиевым слил Агазарян все еще актуально
03:21 9925
Требование прокурора: 10 лет для Гусейна Абдуллаева
Требование прокурора: 10 лет для Гусейна Абдуллаева подробности суда; обновлено 12:03
12:03 3353
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции продолжение концептуальной темы
05:43 5333
Хотели власть, но получили корейскую капусту
Хотели власть, но получили корейскую капусту горячая тема
06:01 5729
Впервые акция в Тбилиси прошла мирно и без столкновений
Впервые акция в Тбилиси прошла мирно и без столкновений о развитии ситуации, новое видео, обновляется
01:38 8703
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться