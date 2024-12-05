Экс-глава МИД Украины трудоустроился в США

Бывший глава МИД Украины (2020-2024) Дмитрий Кулеба назначен старшим научным сотрудником Центра по науке и международным отношениям имени Белфера (Белферовский центр) при Школе управления им. Джона Кеннеди Гарвардского университета. Об этом Белферовский центр сообщил на своем сайте, назвав Кулебу «одним из самых влиятельных дипломатов своего поколения», «всемирным поборником демократии, свободы и стойкости» и «ведущим архитектором внешней политики безопасности Украины».

Его назначение, отметили там, «подчеркивает приверженность Центра Белфера решению самых насущных мировых проблем в эпоху глубокой геополитической неопределенности».

В Гарварде Кулеба займется темами «на пересечении дипломатии, безопасности и устойчивости», будет исследовать стратегии противодействия автократиям, укрепление демократических институтов и построение устойчивых международных коалиций. В Школе им. Кеннеди он будет работать с ее студентами, преподавателями и стипендиатами в форматах семинаров, лекций и наставничества. Он также планирует написать книгу о последних нескольких годах, которая должна «стать окончательным отчетом о войне на Украине», сообщает центр.

Будучи старшим научным сотрудником-нерезидентом, экс-глава МИД останется в Украине — в Кембридж (штат Массачусетс), где находится университет, он совершит несколько поездок в течение учебного семестра, чтобы напрямую поработать со студентами и преподавателями.