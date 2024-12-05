Результаты TIMSS 2023: как там Азербайджан?

4 декабря были объявлены результаты международного оценочного исследования TIMSS 2023 (Международное мониторинговое исследование качества школьного математического и естественнонаучного образования).

По результатам исследования, Азербайджан занял 38-е место среди 58 стран с 494 баллами по предмету математика среди учеников IV классов. Результат по естественным наукам составил 422 балла. Результаты по математике в Азербайджане лучше, чем в таких странах, как Франция, Бельгия, Новая Зеландия, Казахстан, Катар и Узбекистан. Однако ниже, чем в предыдущий период исследований.

Отметим, что Сингапур, Китай (Тайбэй), Республика Корея, Гонконг и Япония вошли в пятерку лучших по результатам исследования IV класса.