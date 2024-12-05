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Результаты TIMSS 2023: как там Азербайджан?

13:01 856

4 декабря были объявлены результаты международного оценочного исследования TIMSS 2023 (Международное мониторинговое исследование качества школьного математического и естественнонаучного образования).

По результатам исследования, Азербайджан занял 38-е место среди 58 стран с 494 баллами по предмету математика среди учеников IV классов. Результат по естественным наукам составил 422 балла. Результаты по математике в Азербайджане лучше, чем в таких странах, как Франция, Бельгия, Новая Зеландия, Казахстан, Катар и Узбекистан. Однако ниже, чем в предыдущий период исследований.

Отметим, что Сингапур, Китай (Тайбэй), Республика Корея, Гонконг и Япония вошли в пятерку лучших по результатам исследования IV класса.

Ученики из Азербайджана, впервые принявшие участие в исследовании среди VIII классов, заняли 25-е место среди 44 стран с 479 баллами по математике. Результат Азербайджана по предмету математика выше, чем в среднем по странам-участницам. Этот результат выше, чем у таких стран, как Португалия, Грузия, Казахстан, Катар и Узбекистан. Результат школьников из Азербайджана по естественным наукам среди VIII классов составил 411 баллов - ниже среднего.

Предварительный анализ результатов, проведенный Институтом образования, показывает, что, хотя учащиеся IV и VIII  классов лучше справлялись с вопросами, основанными на знаниях, многие из них испытывали трудности с вопросами, которые требовали аналитических навыков. Учащиеся лучше отвечали на закрытые тестовые задания как по математике, так и по естественным наукам, но набирали меньше баллов по открытым вопросам.

Институт образования проведет детальный анализ итогов TIMSS 2023 и подготовит предложения и план работы по повышению качества образования.

Начиная с 1995 года международное оценочное исследование TIMSS измеряет знания, аналитические навыки учащихся IV и VIII  классов по математике и естественным наукам. В последнем цикле исследования, которое проводится каждые четыре года, приняли участие более 70 стран. Азербайджан присоединился к исследованию TIMSS в 2011, 2019 и 2023 годах. На уровне VIII класса наша страна впервые приняла участие в 2023 году. Также, в отличие от предыдущих периодов, в 2023 году исследование впервые в нашей стране проводилось на компьютерной основе (eTIMSS).

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