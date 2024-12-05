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Генерал Пак готов ответить за свою ошибку

13:08 830

Начальник штаба сухопутных войск Южной Кореи Пак Ан Су, ранее взявший на себя роль главы Командования военным положением, заявил о готовности уйти в отставку, сообщило агентство Yonhap.

«Я накануне заявил министру обороны Ким Ен Хену о готовности уйти в отставку», - сказал он.

Отметим, что вчера руководство администрации президента Юн Сок Ёля на фоне ситуации с введением и отменой военного положения единовременно подало в отставку.

3 декабря в Южной Корее объявили военное положение. Генерал Пак, командовавший военным положением, сообщил о приостановке работы парламента, политических партий, а также запрете митингов и контроле над СМИ.

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