Российские истребители в руках повстанцев
Военный аэродром Хама находится под контролем сирийских повстанцев вместе с российскими самолетами.
December 5, 2024
На данный момент в руках оппозиции находятся три крупнейших города страны (Идлиб, Алеппо, Хама) и не менее 6 авиабаз и гражданских аэродромов. Президент Сирии Башар Асад, как ожидается, уже сегодня официально обратится к Ирану за помощью.
*** 16:37
Сирийская армия объявила о выходе из Хамы, которую накануне начали штурмовать повстанцы, сообщает Reuters. Армия президента Башара Асада заявила, что передислоцируется за пределы города, «чтобы сохранить жизни мирных жителей и предотвратить городские бои».
Повстанцы заявили, что заняли районы на северо-востоке города и захватили центральную тюрьму, освободив задержанных.
Таким образом, под контроль сирийских повстанцев переходит второй крупный город - на прошлой неделе они взяли Алеппо. Далее им открывается дорога на Хомс.
Как сообщили в командовании ВС Сирии, боевики смогли проникнуть в несколько кварталов сирийского города Хама, несмотря на потери в их рядах.
*** 16:05
Директор организации «Белые каски» Раед аль-Салех предупредил, что режим Башара Асада может использовать химическое оружие, чтобы остановить наступление сирийских оппозиционных сил на северо-западе страны.
Аль-Салех озвучил свои опасения во время заседания Совбеза ООН 4 декабря, выразив обеспокоенность по поводу возможных действий режима Асада в ответ на стремительное наступление оппозиции.
«В течение шести дней, с момента изменения карты военного контроля, сирийский режим, поддерживаемый Россией и иранскими ополчениями, продолжает жестокие атаки на сирийцев, особенно в районах, находящихся вне их контроля на северо-западе Сирии», — отметил аль-Салех. По его словам, «Белые каски» за последнюю неделю зафиксировали 275 атак со стороны режима, в результате которых за последние дни погибло более 100 мирных жителей. «Я серьезно обеспокоен жизнью каждого сирийца из-за реальной угрозы химических атак», — уточнил аль-Салех.
*** 15:16
Ливанская суннитская радикальная организация «Аль-Джамаа аль-Исламия», которая вместе с «Хезболлой» воевала против Израиля на юге Ливана, сегодня объявила о поддержке военных действий оппозиционной коалиции против сил Башара Асада и его союзников.
*** 14:48
В районе центра города Хама в Сирии идут ожесточенные столкновения между силами режима Асада и выступающими против него группировками, сообщает Anadolu.
December 5, 2024
* * * 13:14
Вооруженные группировки сирийской оппозиции заявили в четверг, 5 декабря, что начали наступление на сирийский город Хама.
Повстанцы вступили в столкновение с силами армии Башара Асада примерно в 5 километрах от центра Хамы и взяли под контроль еще 20 деревень. Об этом информирует Anadolu.
Группировки также захватили школу бронетанковых войск, арсенал Хаттаб, военную базу Сурудж и 25-ю бригаду в районе центра Хамы. Повстанцы, продолжающие наступать с севера Хамы, ведут боевые действия также в восточном и западном направлениях города.
В то же время сирийские государственные СМИ утверждают, что все попытки повстанцев войти в город провалились и что сирийская армия оттесняет их назад.
December 5, 2024
December 5, 2024