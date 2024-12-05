Российские истребители в руках повстанцев

Военный аэродром Хама находится под контролем сирийских повстанцев вместе с российскими самолетами. pic.twitter.com/ktZjMwc99C — Newsfeed (@Newsfeed883920) December 5, 2024 На данный момент в руках оппозиции находятся три крупнейших города страны (Идлиб, Алеппо, Хама) и не менее 6 авиабаз и гражданских аэродромов. Президент Сирии Башар Асад, как ожидается, уже сегодня официально обратится к Ирану за помощью.

*** 16:37 Сирийская армия объявила о выходе из Хамы, которую накануне начали штурмовать повстанцы, сообщает Reuters. Армия президента Башара Асада заявила, что передислоцируется за пределы города, «чтобы сохранить жизни мирных жителей и предотвратить городские бои». Повстанцы заявили, что заняли районы на северо-востоке города и захватили центральную тюрьму, освободив задержанных. Таким образом, под контроль сирийских повстанцев переходит второй крупный город - на прошлой неделе они взяли Алеппо. Далее им открывается дорога на Хомс. Как сообщили в командовании ВС Сирии, боевики смогли проникнуть в несколько кварталов сирийского города Хама, несмотря на потери в их рядах.

*** 16:05 Директор организации «Белые каски» Раед аль-Салех предупредил, что режим Башара Асада может использовать химическое оружие, чтобы остановить наступление сирийских оппозиционных сил на северо-западе страны. Аль-Салех озвучил свои опасения во время заседания Совбеза ООН 4 декабря, выразив обеспокоенность по поводу возможных действий режима Асада в ответ на стремительное наступление оппозиции. «В течение шести дней, с момента изменения карты военного контроля, сирийский режим, поддерживаемый Россией и иранскими ополчениями, продолжает жестокие атаки на сирийцев, особенно в районах, находящихся вне их контроля на северо-западе Сирии», — отметил аль-Салех. По его словам, «Белые каски» за последнюю неделю зафиксировали 275 атак со стороны режима, в результате которых за последние дни погибло более 100 мирных жителей. «Я серьезно обеспокоен жизнью каждого сирийца из-за реальной угрозы химических атак», — уточнил аль-Салех.

*** 15:16 Ливанская суннитская радикальная организация «Аль-Джамаа аль-Исламия», которая вместе с «Хезболлой» воевала против Израиля на юге Ливана, сегодня объявила о поддержке военных действий оппозиционной коалиции против сил Башара Асада и его союзников.

*** 14:48 В районе центра города Хама в Сирии идут ожесточенные столкновения между силами режима Асада и выступающими против него группировками, сообщает Anadolu.