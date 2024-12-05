USD 1.7000
EUR 1.7881
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце
Новость дня
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце

Москва в контакте с Асадом

14:24 236

Россия внимательно следит за происходящим в Сирии, где повстанцы воюют с правительственными силами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва находится в постоянном контакте с Дамаском. «В зависимости от оценки ситуации уже можно будет говорить о той степени помощи, которая необходима для властей Сирии, чтобы справиться с боевиками и ликвидировать угрозу», — сказал представитель Кремля.

Сирийские оппозиционные группировки 27 ноября начали наступление на подконтрольные правительству страны территории. В течение нескольких дней боевики захватили провинцию Идлиб, а также вошли в город Алеппо.

Арестович задумался: «Почему Азербайджан не хочет в ЕС и НАТО?»
Арестович задумался: «Почему Азербайджан не хочет в ЕС и НАТО?» видео
14:33 149
Москва в контакте с Асадом
Москва в контакте с Асадом
14:24 237
Кремль не комментирует слова Кадырова
Кремль не комментирует слова Кадырова обновлено 14:10
14:10 4801
Армения не уйдет из-под зонтика ОДКБ, пока не появится НАТО
Армения не уйдет из-под зонтика ОДКБ, пока не появится НАТО наш комментарий
12:15 1681
«Хезболла» спешит «на помощь» Асаду
«Хезболла» спешит «на помощь» Асаду
12:27 2054
Ильхам Алиев: «Армения должна начать переговоры с Общиной Западного Азербайджана»
Ильхам Алиев: «Армения должна начать переговоры с Общиной Западного Азербайджана» новость дополнена 11:00
11:00 4284
Секретные переговоры Пашиняна с Алиевым слил Агазарян
Секретные переговоры Пашиняна с Алиевым слил Агазарян все еще актуально
03:21 9930
Требование прокурора: 10 лет для Гусейна Абдуллаева
Требование прокурора: 10 лет для Гусейна Абдуллаева подробности суда; обновлено 12:03
12:03 3357
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции продолжение концептуальной темы
05:43 5336
Хотели власть, но получили корейскую капусту
Хотели власть, но получили корейскую капусту горячая тема
06:01 5733
Впервые акция в Тбилиси прошла мирно и без столкновений
Впервые акция в Тбилиси прошла мирно и без столкновений о развитии ситуации, новое видео, обновляется
01:38 8704

ЭТО ВАЖНО

Арестович задумался: «Почему Азербайджан не хочет в ЕС и НАТО?»
Арестович задумался: «Почему Азербайджан не хочет в ЕС и НАТО?» видео
14:33 149
Москва в контакте с Асадом
Москва в контакте с Асадом
14:24 237
Кремль не комментирует слова Кадырова
Кремль не комментирует слова Кадырова обновлено 14:10
14:10 4801
Армения не уйдет из-под зонтика ОДКБ, пока не появится НАТО
Армения не уйдет из-под зонтика ОДКБ, пока не появится НАТО наш комментарий
12:15 1681
«Хезболла» спешит «на помощь» Асаду
«Хезболла» спешит «на помощь» Асаду
12:27 2054
Ильхам Алиев: «Армения должна начать переговоры с Общиной Западного Азербайджана»
Ильхам Алиев: «Армения должна начать переговоры с Общиной Западного Азербайджана» новость дополнена 11:00
11:00 4284
Секретные переговоры Пашиняна с Алиевым слил Агазарян
Секретные переговоры Пашиняна с Алиевым слил Агазарян все еще актуально
03:21 9930
Требование прокурора: 10 лет для Гусейна Абдуллаева
Требование прокурора: 10 лет для Гусейна Абдуллаева подробности суда; обновлено 12:03
12:03 3357
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции продолжение концептуальной темы
05:43 5336
Хотели власть, но получили корейскую капусту
Хотели власть, но получили корейскую капусту горячая тема
06:01 5733
Впервые акция в Тбилиси прошла мирно и без столкновений
Впервые акция в Тбилиси прошла мирно и без столкновений о развитии ситуации, новое видео, обновляется
01:38 8704
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться