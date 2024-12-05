Москва в контакте с Асадом

Россия внимательно следит за происходящим в Сирии, где повстанцы воюют с правительственными силами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва находится в постоянном контакте с Дамаском. «В зависимости от оценки ситуации уже можно будет говорить о той степени помощи, которая необходима для властей Сирии, чтобы справиться с боевиками и ликвидировать угрозу», — сказал представитель Кремля.

Сирийские оппозиционные группировки 27 ноября начали наступление на подконтрольные правительству страны территории. В течение нескольких дней боевики захватили провинцию Идлиб, а также вошли в город Алеппо.