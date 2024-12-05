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Арестович задумался: «Почему Азербайджан не хочет в ЕС и НАТО?»

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Азербайджан «живет, находясь в очень сложной ситуации», но при этом «не хочет ни в ЕС, ни в НАТО», заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Было оккупировано 20% территории Азербайджана. Они (азербайджанцы) проиграли войну, но ни в какой ЕС и НАТО они не хотели почему-то. И как-то поставили и решили все свои задачи без ЕС и НАТО. Нам (украинцам) и грузинам это обошлось в гражданское противостояние», - сказал Арестович.

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