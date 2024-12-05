Лоскутное одеяло повстанцев

Израиль пересматривает свою политику в отношении режима Башара Асада. Сейчас все громче раздаются голоса о том, что его падение станет существенным ударом по проиранской оси. Всего за несколько дней одеяло повстанческих сил практически накрыло обширные участки территорий запада и северо-запада Сирии. «Хезболла» от происходящего самоустранилась, а российские власти оказались явно не готовы к такому развитию событий и не имеют резервов, чтобы оперативно перебросить их на местный театр военных действий.

У Израиля тоже проблемы. Но в первую очередь связанные с тем, что «одеяло повстанческих сил» слишком уж лоскутное, а главную роль в нынешнем наступлении играет исламистская «Хайят Тахрир аш-Шам», к которой израильтяне относятся, мягко говоря, весьма настороженно, если не сказать резче.

Кстати, в большинстве израильских комментариев в первые дни наступления доминировал тезис о том, что происходящее в Сирии – «битва жабы с гадюкой», и нет стороны, которой надо было бы симпатизировать, не говоря уже о том, чтобы поддерживать. Более того, раздавались голоса о том, что Башар Асад во главе Сирии более предпочтителен для еврейского государства. Он тиран, конечно, людоед и враг, но враг, которого Израиль хорошо знает и с которым за многие годы достиг ряда договоренностей, которых Дамаск придерживается.

А ХТШ в глазах еврейского государства так и не смогла отмыться от клейма союзника «Исламского государства» и «Аль-Каиды». И то, что она в 2016 году окончательно порвала с ними, а впоследствии даже воевала с ИГИЛ и вооруженной группировкой «Хуррас ад-Дин», тесно связанной с «Аль-Каидой», израильтян не очень убеждает. Как не вызывают доверия их сегодняшние заявления, что Израиль привержен в своей деятельности «поддержанию разнообразия Сирии и защите проживающих в ней меньшинств». Не убеждает израильтян и опыт административного управления ХТШ сирийских территорий, которые она контролирует с 2017 года. А между тем никаких попыток построения халифата там не наблюдалось. Никаких порок и побиения камнями, женщин не одевают в никаб, хотя хиджаб рекомендован. Мальчики и девочки учатся раздельно – но доступ к образованию по гендерному признаку не закрыт ни для кого, в ресторанах женщины и мужчины сидят вместе.