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Четыре теракта готовили в Казахстане

14:57 843

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана сорвали подготовку четырех терактов, по подозрению в причастности к терроризму и экстремизму задержаны 44 человека. Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам его встречи с председателем КНБ Ермеком Сагимбаевым.

Как отмечается в сообщении, в текущем году также осуждены 84 человека за причастность к терроризму и экстремизму: «Из Сирии и Турции экстрадированы шесть казахстанцев, находившихся в розыске по подозрению в совершении преступлений террористического характера, двое из них осуждены. Пресечены попытки въезда в Казахстан 824 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму».

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