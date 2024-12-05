И Кобахидзе борется с фашизмом

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал действия протестующих в стране «либеральным фашизмом». Об этом грузинский премьер заявил на брифинге.

По его словам, «протесты в стране финансировались из-за рубежа».

«Культурно, шаг за шагом мы окончательно устранили насилие в стране. Как только мы изъяли все их припасы, у них не осталось ресурсов для насильственных действий на вчерашней акции, соответственно, правоохранителям не пришлось ни на что реагировать. За либеральным фашизмом в стране также стоит иностранное финансирование. Призываю родителей оградить своих детей от очагов либерального фашизма», - сказал Кобахидзе.