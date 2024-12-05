Китай ввел новые санкции против США

Китай включил в санкционный список тринадцать американских компаний и шесть топ-менеджеров фирм из-за недавнего решения Вашингтона продать оружие Тайваню. Об этом говорится в заявлении китайского МИД.

По мнению Пекина, решение Вашингтона «серьезно нарушает принцип «одного Китая» и три китайско-американских совместных коммюнике, серьезно вмешивается во внутренние дела Китая и серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая». В связи с этим китайские власти решили ввести санкции в отношении связанных с военными технологиями американских компаний. Их имущество в Китае замораживается, китайским гражданам и организациям запрещается сотрудничать с ними и осуществлять связанные с этими фирмами сделки. Перечисленные компании фигурировали в сообщениях Пентагона о новых контрактах на производство вооружения, в том числе для Тайваня.

Кроме того, под ограничения попали шесть топ-менеджеров военно-промышленных предприятий США. Меры в отношении них принимаются те же, что и для компаний; помимо этого, этим людям не будут выдавать визы и им запрещается въезд в страну, включая автономии Гонконг и Макао.

Пекин в начале декабря заявил о «сильном недовольстве» США из-за продаж оружия Тайваню и обвинил Вашингтон в «неверных сигналах тайваньским сепаратистам». Это произошло после одобрения Пентагоном продажи Тайбэю запчастей для истребителей F-16 и радаров на $385 млн.