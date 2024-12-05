USD 1.7000
EUR 1.7881
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце
Новость дня
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце

Изгнание поляков из России

16:49 1593

Россия закрывает генконсульство Польши в Петербурге в ответ на закрытие российского консульства в Познани, заявили в МИД РФ.

Кроме того, Москва объявляет персонами нон грата трех дипломатических сотрудников генконсульства, они должны покинуть страну.

Москва предупредила польскую сторону, что «будет и впредь жестко отвечать на любые недружественные шаги Варшавы».

Между тем глава МИД Польши Радослав Сикорский на полях 31-го Совета министров иностранных дел ОБСЕ, который проходит на Мальте, заявил о том, что Польша может закрыть оставшиеся в стране генконсульства РФ при определенных обстоятельствах.

Чарльз Дональд у Али Асадова
Чарльз Дональд у Али Асадова фото
17:28 995
В чем обвиняют правозащитника Руфата Сафарова?
В чем обвиняют правозащитника Руфата Сафарова?
16:58 1629
Российские истребители в руках повстанцев
Российские истребители в руках повстанцев видео; обновлено 17:03
17:03 9354
Хотели власть, но получили корейскую капусту
Хотели власть, но получили корейскую капусту горячая тема; все еще актуально
06:01 6457
Арестович задумался: «Почему Азербайджан не хочет в ЕС и НАТО?»
Арестович задумался: «Почему Азербайджан не хочет в ЕС и НАТО?» видео
14:33 5509
Москва в контакте с Асадом
Москва в контакте с Асадом
14:24 1753
Кремль не комментирует слова Кадырова
Кремль не комментирует слова Кадырова обновлено 14:10
14:10 8281
Армения не уйдет из-под зонтика ОДКБ, пока не появится НАТО
Армения не уйдет из-под зонтика ОДКБ, пока не появится НАТО наш комментарий
12:15 2849
«Хезболла» спешит «на помощь» Асаду
«Хезболла» спешит «на помощь» Асаду
12:27 3219
Ильхам Алиев: «Армения должна начать переговоры с Общиной Западного Азербайджана»
Ильхам Алиев: «Армения должна начать переговоры с Общиной Западного Азербайджана» новость дополнена 11:00
11:00 5836
Секретные переговоры Пашиняна с Алиевым слил Агазарян
Секретные переговоры Пашиняна с Алиевым слил Агазарян все еще актуально
03:21 11139

ЭТО ВАЖНО

Чарльз Дональд у Али Асадова
Чарльз Дональд у Али Асадова фото
17:28 995
В чем обвиняют правозащитника Руфата Сафарова?
В чем обвиняют правозащитника Руфата Сафарова?
16:58 1629
Российские истребители в руках повстанцев
Российские истребители в руках повстанцев видео; обновлено 17:03
17:03 9354
Хотели власть, но получили корейскую капусту
Хотели власть, но получили корейскую капусту горячая тема; все еще актуально
06:01 6457
Арестович задумался: «Почему Азербайджан не хочет в ЕС и НАТО?»
Арестович задумался: «Почему Азербайджан не хочет в ЕС и НАТО?» видео
14:33 5509
Москва в контакте с Асадом
Москва в контакте с Асадом
14:24 1753
Кремль не комментирует слова Кадырова
Кремль не комментирует слова Кадырова обновлено 14:10
14:10 8281
Армения не уйдет из-под зонтика ОДКБ, пока не появится НАТО
Армения не уйдет из-под зонтика ОДКБ, пока не появится НАТО наш комментарий
12:15 2849
«Хезболла» спешит «на помощь» Асаду
«Хезболла» спешит «на помощь» Асаду
12:27 3219
Ильхам Алиев: «Армения должна начать переговоры с Общиной Западного Азербайджана»
Ильхам Алиев: «Армения должна начать переговоры с Общиной Западного Азербайджана» новость дополнена 11:00
11:00 5836
Секретные переговоры Пашиняна с Алиевым слил Агазарян
Секретные переговоры Пашиняна с Алиевым слил Агазарян все еще актуально
03:21 11139
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться