Изгнание поляков из России
Россия закрывает генконсульство Польши в Петербурге в ответ на закрытие российского консульства в Познани, заявили в МИД РФ.
Кроме того, Москва объявляет персонами нон грата трех дипломатических сотрудников генконсульства, они должны покинуть страну.
Москва предупредила польскую сторону, что «будет и впредь жестко отвечать на любые недружественные шаги Варшавы».
Между тем глава МИД Польши Радослав Сикорский на полях 31-го Совета министров иностранных дел ОБСЕ, который проходит на Мальте, заявил о том, что Польша может закрыть оставшиеся в стране генконсульства РФ при определенных обстоятельствах.