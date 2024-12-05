В чем обвиняют правозащитника Руфата Сафарова?

Как сообщалось ранее, накануне правозащитник Руфат Сафаров был заключен под стражу на четыре месяца. Он обвиняется по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба), 127.2.3 (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) и 221.1 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, заявленной причиной ареста Сафарова стал конфликт, возникший из-за купли-продажи земельного участка. Часть участка, принадлежащего отцу обвиняемого Эльдару Сафарову и расположенного в поселке Новханы Апшеронского района, была продана в марте 2024 года нотариально оформленной сделкой некоему Н.Имамгулиеву за 58 800 манатов.

Утверждается, что спустя некоторое время между сторонами возникли разногласия по поводу оформления оставшейся части земельного участка.

По словам пострадавшего, Руфат Сафаров сообщил ему, что распределение денег вызвало семейные споры, но он убедил своего отца продать оставшуюся часть земли.

Пострадавший заявил, что Сафаров пообещал в скором времени завершить оформление купли-продажи у нотариуса, но вместо этого присвоил 60 тысяч манатов, переданных ему покупателем.

3 декабря на автостоянке здания, где проживает Сафаров, Имамгулиев потребовал вернуть деньги. Во время встречи между сторонами произошел конфликт, в ходе которого он получил телесные повреждения.

На основании жалобы пострадавшего было возбуждено уголовное дело в местном отделении полиции. Руфат Сафаров был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого, и суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

На данный момент по делу продолжается предварительное следствие.