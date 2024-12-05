В Нахчыване стреляет артиллерия

В дислоцированной на территории Нахчыванской Автономной Республики Отдельной общевойсковой армии состоялись командно-штабные учения, сообщили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, задействованные в учениях подразделения были выведены в районы проведения учений по сигналу тревоги. Были проверены маневренность подразделений и навыки управления командиров и штабов в оперативных условиях.

В ходе учений, проведенных в условиях, приближенных к реальным боевым, ракетно-артиллерийские подразделения точным огнем уничтожили намеченные и внеплановые цели условного противника.

Задачи, поставленные в ходе командно-штабных учений, были успешно выполнены.