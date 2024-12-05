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Чарльз Дональд у Али Асадова

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Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 5 декабря встретился с делегацией, возглавляемой председателем Рабочей группы по государственному имуществу и приватизации Экономической кооперации и развития (ОЭСР) и генеральным директором Государственного инвестиционного агентства Великобритании Чарльзом Дональдом.

Как сообщили в Кабмине, на встрече было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества между Азербайджаном и ОЭСР.

Обсуждены результаты совместно реализуемых проектов, в том числе проекта по оценке корпоративного управления в портфельных компаниях Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Также были обсуждены вопросы развития сотрудничества между Азербайджаном и ОЭСР во взаимовыгодных направлениях.

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