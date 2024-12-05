Оказывается, США напали на Россию

США напали на Россию с помощью Украины, в то время как Москва не хочет ни на кого нападать. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы вообще не хотим ни на кого нападать. Сейчас США напали на нас руками украинского режима: ведут против нас войну силами украинских неонацистов, вооружают их, помогают им обстреливать нашу территорию дальнобойными вооружениями, напрямую участвуя в подготовке таких обстрелов. Это не наш выбор», - сказал Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).