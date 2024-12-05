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Россия ненавязчиво предлагает Армении…

18:00 571

Документов о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от Армении не поступало. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление премьер-министра республики Никола Пашиняна о том, что отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата.

«Мы слышим эти разговоры, премьер-министр Армении в парламенте на эту тему много говорил и рассуждал. Мы никому ничего не навязываем. Мы убеждены, что в интересах безопасности Армении членство использовать по максимуму. Россия и другие члены ОДКБ никаких действий, которые воспринимались бы как закрытие дверей для Еревана, не предпринимали и предпринимать не собираются», - сказал он.

Накануне Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте заявил, что Армения уже считает себя вне ОДКБ, поэтому не участвует в принятии решений и документов в рамках организации.

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