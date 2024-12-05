Категорическое «нет» Москвы

«В случае если киевскому режиму действительно будет передано ядерное оружие, то это будет прямым нарушением всех обязательств по ДНЯО со стороны тех, кто осмелится это сделать. Разумеется, Москва не намерена допустить ни один из этих сценариев. Для нашей страны обретение киевским режимом ядерного оружия категорически неприемлемо», — говорится в комментарии Марии Захаровой по случаю 30-летия Будапештского меморандума (предполагал передачу ядерного оружия с территории Украины России в обмен на гарантии безопасности со стороны участников соглашения — РФ, США и Великобритании).

По словам представителя российского МИД, в условиях «враждебных антироссийских действий Запада» Россия вынуждена предупреждать о рисках прямого военного столкновения ядерных держав и «тяжелейших последствиях». «Россия никому не угрожает ядерным оружием, а любые утверждения об обратном — не более чем преднамеренная антироссийская ложь»,— отметила она.