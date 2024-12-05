Mocha Mousse — главный цвет 2025 года

Это шоколадно-коричневый оттенок, который представлен в виде взбитого десерта в стеклянной чаше, который передает ощущение легкости.

Pantone объявил главный оттенок будущего года — им стал Mocha Mousse, сообщается на сайте института.

Pantone Color Institute — исследовательский центр компании Pantone, эксперты которого экспериментируют с цветом и его влиянием. В течение всего года они анализируют цветовые закономерности и собирают данные из разных сфер — от искусства, кинематографа и моды до политической и экономической повестки.

Как рассказывал вице-президент этого института Лори Прессман, на выбор цвета года могут повлиять даже «новые материалы, технологии или предстоящие спортивные мероприятия», которые привлекают внимание всего мира.

В 2024-м цветом года стал нежный персиковый цвет, или Peach Fuzz, ассоциирующийся с теплым цветом восхода или заката солнца и уютом пушистого одеяла. Этот цвет стал символом «потребности в заботе, сочувствии и сострадании» на фоне трудных времен и человеческих потрясений.

Цветом 2023 года был оттенок под кодом 18-1750 — смесь алого, бордового с вкраплениями фиолетового. Он называется Viva Magenta. Pantone описал его как «безграничный, смелый и бесстрашный» оттенок, который выражает «новый сигнал силы».