USD 1.7000
EUR 1.7881
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце
Новость дня
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце

Mocha Mousse — главный цвет 2025 года

18:21 1413

Pantone объявил главный оттенок будущего года — им стал Mocha Mousse, сообщается на сайте института.

Это шоколадно-коричневый оттенок, который представлен в виде взбитого десерта в стеклянной чаше, который передает ощущение легкости.

Pantone Color Institute — исследовательский центр компании Pantone, эксперты которого экспериментируют с цветом и его влиянием. В течение всего года они анализируют цветовые закономерности и собирают данные из разных сфер — от искусства, кинематографа и моды до политической и экономической повестки.

Как рассказывал вице-президент этого института Лори Прессман, на выбор цвета года могут повлиять даже «новые материалы, технологии или предстоящие спортивные мероприятия», которые привлекают внимание всего мира.

В 2024-м цветом года стал нежный персиковый цвет, или Peach Fuzz, ассоциирующийся с теплым цветом восхода или заката солнца и уютом пушистого одеяла. Этот цвет стал символом «потребности в заботе, сочувствии и сострадании» на фоне трудных времен и человеческих потрясений.

Цветом 2023 года был оттенок под кодом 18-1750 — смесь алого, бордового с вкраплениями фиолетового. Он называется Viva Magenta. Pantone описал его как «безграничный, смелый и бесстрашный» оттенок, который выражает «новый сигнал силы».

Байрамов: Все зависит от Армении...
Байрамов: Все зависит от Армении... заявления главы МИД Азербайджана
20:05 84
Угроза для Асада: стратегический город Сирии у повстанцев
Угроза для Асада: стратегический город Сирии у повстанцев видео; обновлено 19:10
19:10 12587
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции продолжение концептуальной темы
05:43 6091
Фазиль Гасымов услышал обвинительное заключение и потерял сознание
Фазиль Гасымов услышал обвинительное заключение и потерял сознание из зала суда
18:48 2151
Чарльз Дональд у Али Асадова
Чарльз Дональд у Али Асадова фото
17:28 2208
В чем обвиняют правозащитника Руфата Сафарова?
В чем обвиняют правозащитника Руфата Сафарова?
16:58 2802
Хотели власть, но получили корейскую капусту
Хотели власть, но получили корейскую капусту горячая тема; все еще актуально
06:01 6692
Арестович задумался: «Почему Азербайджан не хочет в ЕС и НАТО?»
Арестович задумался: «Почему Азербайджан не хочет в ЕС и НАТО?» видео
14:33 7035
Москва в контакте с Асадом
Москва в контакте с Асадом
14:24 2164
Кремль не комментирует слова Кадырова
Кремль не комментирует слова Кадырова обновлено 14:10
14:10 9302
Армения не уйдет из-под зонтика ОДКБ, пока не появится НАТО
Армения не уйдет из-под зонтика ОДКБ, пока не появится НАТО наш комментарий
12:15 3202

ЭТО ВАЖНО

Байрамов: Все зависит от Армении...
Байрамов: Все зависит от Армении... заявления главы МИД Азербайджана
20:05 84
Угроза для Асада: стратегический город Сирии у повстанцев
Угроза для Асада: стратегический город Сирии у повстанцев видео; обновлено 19:10
19:10 12587
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции продолжение концептуальной темы
05:43 6091
Фазиль Гасымов услышал обвинительное заключение и потерял сознание
Фазиль Гасымов услышал обвинительное заключение и потерял сознание из зала суда
18:48 2151
Чарльз Дональд у Али Асадова
Чарльз Дональд у Али Асадова фото
17:28 2208
В чем обвиняют правозащитника Руфата Сафарова?
В чем обвиняют правозащитника Руфата Сафарова?
16:58 2802
Хотели власть, но получили корейскую капусту
Хотели власть, но получили корейскую капусту горячая тема; все еще актуально
06:01 6692
Арестович задумался: «Почему Азербайджан не хочет в ЕС и НАТО?»
Арестович задумался: «Почему Азербайджан не хочет в ЕС и НАТО?» видео
14:33 7035
Москва в контакте с Асадом
Москва в контакте с Асадом
14:24 2164
Кремль не комментирует слова Кадырова
Кремль не комментирует слова Кадырова обновлено 14:10
14:10 9302
Армения не уйдет из-под зонтика ОДКБ, пока не появится НАТО
Армения не уйдет из-под зонтика ОДКБ, пока не появится НАТО наш комментарий
12:15 3202
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться