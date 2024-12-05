Впервые с 1962 года: Макрон отправил правительство Франции в отставку

«Сегодня премьер-министр подал президенту республики прошение об отставке своего правительства, которое он принял. Мишель Барнье вместе с членами правительства займется текущими делами до назначения нового правительства»,— говорится в сообщении Елисейского дворца.

Барнье останется на посту до тех пор, пока не будет назначен новый премьер. Впервые в истории современной Франции премьер-министр провел в своей должности только три месяца.

Правительство уйдет в отставку впервые с 1962 года. 4 декабря Национальное собрание Франции вынесло правительству Мишеля Барнье вотум недоверия: принятие соответствующей резолюции поддержал 331 депутат из 574. За два дня до этого премьер принял законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год, воспользовавшись ст. 49.3 Конституции (позволяет принять закон в обход голосования в парламенте).

Эммануэль Макрон назначил члена правой партии «Республиканцы» Мишеля Барнье на должность премьер-министра 5 сентября. Кто займет его место, не сообщалось. Вечером 5 декабря президент обещал выступить с обращением.