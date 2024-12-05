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Путин рассказал, что определит судьбу России

19:27 706

Президент РФ Владимир Путин заявил, что происходящее «на линии боевого соприкосновения» в Украине определит судьбу России «на многие годы вперед».

Как сообщает «Коммерсант», на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ обратился к профильному вице-премьеру Виталию Савельеву и зачитал ряд критериев, по которым производство беспилотников в России снижается. «Все мы прекрасно понимаем, что в значительной степени то, что происходит у нас на линии боевого соприкосновения, на фронте, прямо скажем, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может, и на десятилетия»,— сказал Путин.

После этого президент РФ сказал, что его одновременно удивляет и восхищает тот факт, что российские военные в условиях боевых действий самостоятельно конструируют беспилотники и применяют их на войне против Украины.

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