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К оппозиции Грузии пришли силовики

19:36 509

Сотрудники криминальной полиции пришли в квартиру экс-главы Минобороны Грузии, одного из владельцев оппозиционного телеканала «Формула» Давида Кезерашвили.

Как сообщает «Эхо Кавказа», Кезерашвили не живет в этой квартире уже 13 лет. Вскрывать дверь для следователей пришлось пожарным-спасателям. С чем связаны следственные действия, пока неизвестно. Силовики пускали в подъезд только жильцов дома.

Кроме того, полиция прибыла в квартиру члена «Единого национального движения» Дмитрия Чиковани, который приходится Кезерашвили братом жены. Оппозиционер назвал действия силовиков «попыткой запугивания».

Ранее замминистра юстиции Грузии Анри Оханашвили заявил, что Страсбургский суд подтвердил растрату экс-главой Минобороны бюджетных средств. По его словам, ЕСПЧ подтвердил, что Кезерашвили совершил особо тяжкое преступление и признал законность приговора, вынесенного ранее Верховным судом Грузии. При этом сам Кезерашвили утверждает, что решение Страсбурга подтвердило: его право на справедливое судебное разбирательство было нарушено. Экс-министр подчеркнул, что ЕСПЧ не пересматривает приговор по обвинению, выдвинутому на национальном уровне по уголовному делу. Поэтому заявления Минюста являются манипуляцией.

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