«Все будет в порядке»: в России назвали причину обвала рубля

По словам главы Минфина, «вся эта ситуация с рублем» сложилась после того, как США ввели санкции против «нашего основного банка — участника внешнеэкономических расчетов Газпромбанка».

С курсом рубля «все будет в порядке» через одну-две недели, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Его слова приводит «Прайм».

«Сейчас вся эта ситуация стабилизируется. Наши участники внешнеэкономической деятельности находят возможности расчетов со своими контрагентами за рубежом. Я думаю, неделя-две и все будет в порядке», — заверил Силуанов.

Глава Минфина не уточнил, что означает «все в порядке» в отношении курса рубля.

Центробанк РФ установил официальный курс доллара на 5 декабря на уровне 104,23 рубля. В конце ноября он достигал 109,6 рубля, на международном рынке Forex превышал 114 рублей. Эксперты отмечали, что в начале декабря рубль начал восстанавливаться после падения в ноябре на фоне санкций США против Газпромбанка. За неделю российская валюта отыграла до 7%. Президент России Владимир Путин говорил, ситуация с курсом рубля находится «в целом» под контролем, а оснований для паники нет.