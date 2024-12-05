Кремлевские сайты мочат Турцию. Анкара отвечает в Сирии

Стремительно развивающиеся события на севере Сирии, в ходе которых под контроль оппозиции уже перешли такие важные регионы, как Алеппо, Хама и Тель-Рифат, превратили Турцию в центр дипломатической активности. Достаточно отметить, что за последние сутки президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани. Эрдоган подчеркивает, что режим Асада уклоняется от процесса политического урегулирования. И заявляет о своей решимости довести до конца борьбу с террористами «Рабочей партии Курдистана».

В свою очередь, турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан провел за последние 48 часов встречи с бывшим генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом, главой МИД Иордании Айманом Сафади, а также обсудил по телефону ситуацию на севере Сирии со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Пик напряжения дипломатических контактов пришелся на 2 декабря, когда в Анкару прилетел глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Согласно информации haqqin.az, полученной из дипломатических источников в Анкаре, в Турции ждали, что Аракчи, до этого посетивший Дамаск и встретившийся с Башаром Асадом, прилетит в Анкару не только с предложением ИРИ о дипломатическом урегулировании, но и, возможно, привезет послание от сирийского диктатора. Но ожидания эти не оправдались: в ходе переговоров Аббас Аракчи выразил недовольство официального Тегерана, обвинив Турцию в том, что она допустила переход Алеппо под контроль вооруженной сирийской оппозиции и вместо того, чтобы на фоне наступления оппозиции на севере Сирии предложить варианты дипломатического урегулирования, вновь подтвердил неизменность позиции Ирана в поддержке режима Башара Асада. Как сообщают те же источники в Анкаре, ответ главы МИД Турции на обвинения иранского коллеги был жестким. В частности Фидан отметил, что, несмотря на отсутствие у Ирана общей границы с Сирией, Тегеран годами подогревал этот конфликт и не проявлял искренности в мирных переговорах. Фидан также подчеркнул, что на фоне массовых убийств, совершаемых Асадом в отношении собственного народа, иранские поиски «внешнего врага» по меньшей мере неуместны.

Разногласия между главами МИД Турции и Ирана в полной мере отразились и на совместной пресс-конференции, в ходе которой Хакан Фидан вновь назвал «ошибкой» любые попытки связать операцию в Алеппо с вмешательством внешних сил. «Это неверное суждение, которое служит оправданием для тех, кто не хочет понимать реалии Сирии, - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Турции, косвенно отвечая на обвинения иранского министра. - Игнорирование законных требований оппозиции и отказ режима участвовать в подлинных политических процессах — это серьезные ошибки. Последние масштабные атаки на мирное население вновь разожгли гражданскую войну. И мы неоднократно предупреждали об этом все стороны». В свою очередь Аббас Аракчи призвал министров иностранных дел Турции, Ирана и России к экстренной встрече. Ожидается, что саммит руководителей внешнеполитических ведомств состоится в пятницу или в субботу в рамках конференции Дохийского форума в Катаре, где уже запланированы выступления Хакана Фидана и Сергея Лаврова. Как сообщают дипломатические источники haqqin.az, Анкара рассматривает тактику переговоров, как единственный прагматичный путь, ведущий к разрешению кризиса, хотя ни от одной из сторон, вовлеченных в конфликт, конкретных предложений пока не было. Турция предполагает, что на фоне обострения гражданской войны в Сирии такие инициативы могут быть выдвинуты во время дипломатических переговоров между Тегераном, Дамаском и Анкарой. Отмечается также, что за последние два дня Россия и Иран вновь подтвердили поддержку режиму Асада. Москва заявляет, что продвижение оппозиции угрожает «территориальной целостности Сирии». При этом Кремль не упоминает присутствие на территории Сирии террористической организации РПК/ОНС, подконтрольные Ирану вооруженные формирования и даже свои военные подразделения, дислоцированные в 3.363 километрах от Москвы.