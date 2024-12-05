Кремлевские сайты мочат Турцию. Анкара отвечает в Сирии
Стремительно развивающиеся события на севере Сирии, в ходе которых под контроль оппозиции уже перешли такие важные регионы, как Алеппо, Хама и Тель-Рифат, превратили Турцию в центр дипломатической активности.
Достаточно отметить, что за последние сутки президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани.
Эрдоган подчеркивает, что режим Асада уклоняется от процесса политического урегулирования. И заявляет о своей решимости довести до конца борьбу с террористами «Рабочей партии Курдистана».
В свою очередь, турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан провел за последние 48 часов встречи с бывшим генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом, главой МИД Иордании Айманом Сафади, а также обсудил по телефону ситуацию на севере Сирии со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Пик напряжения дипломатических контактов пришелся на 2 декабря, когда в Анкару прилетел глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Согласно информации haqqin.az, полученной из дипломатических источников в Анкаре, в Турции ждали, что Аракчи, до этого посетивший Дамаск и встретившийся с Башаром Асадом, прилетит в Анкару не только с предложением ИРИ о дипломатическом урегулировании, но и, возможно, привезет послание от сирийского диктатора.
Но ожидания эти не оправдались: в ходе переговоров Аббас Аракчи выразил недовольство официального Тегерана, обвинив Турцию в том, что она допустила переход Алеппо под контроль вооруженной сирийской оппозиции и вместо того, чтобы на фоне наступления оппозиции на севере Сирии предложить варианты дипломатического урегулирования, вновь подтвердил неизменность позиции Ирана в поддержке режима Башара Асада.
Как сообщают те же источники в Анкаре, ответ главы МИД Турции на обвинения иранского коллеги был жестким. В частности Фидан отметил, что, несмотря на отсутствие у Ирана общей границы с Сирией, Тегеран годами подогревал этот конфликт и не проявлял искренности в мирных переговорах. Фидан также подчеркнул, что на фоне массовых убийств, совершаемых Асадом в отношении собственного народа, иранские поиски «внешнего врага» по меньшей мере неуместны.
Разногласия между главами МИД Турции и Ирана в полной мере отразились и на совместной пресс-конференции, в ходе которой Хакан Фидан вновь назвал «ошибкой» любые попытки связать операцию в Алеппо с вмешательством внешних сил.
«Это неверное суждение, которое служит оправданием для тех, кто не хочет понимать реалии Сирии, - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Турции, косвенно отвечая на обвинения иранского министра. - Игнорирование законных требований оппозиции и отказ режима участвовать в подлинных политических процессах — это серьезные ошибки. Последние масштабные атаки на мирное население вновь разожгли гражданскую войну. И мы неоднократно предупреждали об этом все стороны».
В свою очередь Аббас Аракчи призвал министров иностранных дел Турции, Ирана и России к экстренной встрече. Ожидается, что саммит руководителей внешнеполитических ведомств состоится в пятницу или в субботу в рамках конференции Дохийского форума в Катаре, где уже запланированы выступления Хакана Фидана и Сергея Лаврова.
Как сообщают дипломатические источники haqqin.az, Анкара рассматривает тактику переговоров, как единственный прагматичный путь, ведущий к разрешению кризиса, хотя ни от одной из сторон, вовлеченных в конфликт, конкретных предложений пока не было. Турция предполагает, что на фоне обострения гражданской войны в Сирии такие инициативы могут быть выдвинуты во время дипломатических переговоров между Тегераном, Дамаском и Анкарой.
Отмечается также, что за последние два дня Россия и Иран вновь подтвердили поддержку режиму Асада. Москва заявляет, что продвижение оппозиции угрожает «территориальной целостности Сирии». При этом Кремль не упоминает присутствие на территории Сирии террористической организации РПК/ОНС, подконтрольные Ирану вооруженные формирования и даже свои военные подразделения, дислоцированные в 3.363 километрах от Москвы.
Россия оправдывает свое военное присутствие в Сирии приглашением «легитимного» режима Башара Асада. Но, по мнению политических обозревателей, в стране, где уже второй десяток лет идет гражданская война, вынудившая 65 процентов населения искать убежище за рубежом, легитимность режима Асада вызывает не только серьезные сомнения, но и серьезные опасения.
После телефонного разговора между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным прокремлевские медиа, прибегнув к изрядно подзабытой риторике советских пропагандистов, обвинили Турцию в «неоосманизме» и «оккупации».
На фоне оккупации Крыма, жестокой резни в Буче и угроз Кремля ядерной войной эти обвинения воспринимают в Турции с горькой иронией. Не говоря уже о том, что одним из двух лидеров, в отношении которого Международный уголовный суд вынес ордер на арест за преступления против человечности, является президент Российской Федерации.
Последние данные указывают, что поддерживаемая Турцией «Сирийская национальная армия» (СНА) завершает приготовления к освобождению Манбиджа — последнего оплота отступивших из Тель-Рифата террористов РПК/ОНС к западу от реки Евфрат.
Напомним в этой связи слова Девлета Бахчели, лидера входящей в правительственную коалицию Турции «Партии националистического движения (MHP), заявившего 3 декабря: «Тель-Рифат зачищен, теперь очередь за Манбиджем!».