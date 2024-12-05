Байрамов: Все зависит от Армении...

Азербайджан и Армения имеют историческую возможность перевернуть страницу конфронтации и построить добрососедские отношения, и потому все усилия должны быть направлены на завершение процесса нормализации отношений на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности. Так заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 31-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в столице Мальты Валлетте.

«Решимость Азербайджана в этом вопросе неизменна, мы ждем политической воли и ответственности от Армении. В то же время международное сообщество, включая ОБСЕ, ответственны за то, чтобы не навредить текущему процессу, а также воздерживаться от провокаций и действий, ведущих к эскалации напряженности», — сказал глава МИД Азербайджана. Джейхун Байрамов отметил в своем выступлении, что прямые двусторонние переговоры Баку и Еревана — это наиболее эффективный и единственно верный путь к продвижению процесса нормализации. Глава МИД подчеркнул, что, несмотря на достигнутый прогресс, в процессе нормализации остаются нерешенные вопросы: «Завершение этого процесса зависит от выполнения Арменией ее обязательства по уважению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Для этого необходимо устранить территориальные претензии к Азербайджану, которые все еще зафиксированы в Конституции и других законодательных актах Армении. Мир и добрососедские отношения не могут быть устойчивыми и необратимыми, если в Конституции Армении ставятся под сомнение признание суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Выполнение двустороннего соглашения не должно зависеть от внутренних правовых или политических факторов в Армении».