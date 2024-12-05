Байрамов: Все зависит от Армении...
Азербайджан и Армения имеют историческую возможность перевернуть страницу конфронтации и построить добрососедские отношения, и потому все усилия должны быть направлены на завершение процесса нормализации отношений на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности.
Так заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 31-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в столице Мальты Валлетте.
«Решимость Азербайджана в этом вопросе неизменна, мы ждем политической воли и ответственности от Армении. В то же время международное сообщество, включая ОБСЕ, ответственны за то, чтобы не навредить текущему процессу, а также воздерживаться от провокаций и действий, ведущих к эскалации напряженности», — сказал глава МИД Азербайджана.
Джейхун Байрамов отметил в своем выступлении, что прямые двусторонние переговоры Баку и Еревана — это наиболее эффективный и единственно верный путь к продвижению процесса нормализации.
Глава МИД подчеркнул, что, несмотря на достигнутый прогресс, в процессе нормализации остаются нерешенные вопросы: «Завершение этого процесса зависит от выполнения Арменией ее обязательства по уважению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Для этого необходимо устранить территориальные претензии к Азербайджану, которые все еще зафиксированы в Конституции и других законодательных актах Армении. Мир и добрососедские отношения не могут быть устойчивыми и необратимыми, если в Конституции Армении ставятся под сомнение признание суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Выполнение двустороннего соглашения не должно зависеть от внутренних правовых или политических факторов в Армении».
Джейхун Байрамов также сказал о прогрессе, достигнутом в переговорах между Азербайджаном и Арменией по тексту мирного договора.
«После устранения незаконного военного присутствия и восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджана мир был фактически установлен. Это открыло новые возможности для нормализации межгосударственных отношений», — отметил министр.
Байрамов сообщил, что с момента последнего заседания СМИД ОБСЕ [в декабре 2023 года] Азербайджан и Армения в рамках прямого диалога завершили делимитацию и демаркацию части своих границ: «Недавно вступившее в силу Положение о совместной деятельности соответствующих пограничных комиссий обеспечит реализацию следующих этапов делимитации. В дополнение к этому достигнут значительный прогресс в разработке текста проекта двустороннего соглашения».
Министр иностранных дел Азербайджана в ходе своего выступления подчеркнул важность уважения и соблюдения фундаментальных норм, принципов и обязательств, закрепленных в документах ОБСЕ, начиная с Хельсинкского заключительного акта, которые остаются основой безопасности и мира, а также базой для диалога и сотрудничества. Также он отметил, что для обеспечения эффективности организации есть необходимость ликвидации потерявших свою актуальность структур ОБСЕ, в частности Минской группы.