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«Невыносимая ложь», «цунами дезинформации»: Лаврова обвинили во лжи

20:23 1608

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала «невыносимой ложью» выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в четверг, 5 декабря, которое проходит на Мальте.

«Вы можете обманывать себя, но нас, 1,3 млрд человек в Европе, вы обмануть не сможете», - обратилась Бербок к Лаврову, передает Deutsche Welle.

По версии российского министра, страны Запада «разжигают войну в Украине и берут под контроль ОБСЕ». «Все это может перейти в горячую стадию», - предупредил Лавров.

Во время его выступления представители Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Чехии покинули зал заседаний.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен назвал высказывания Лаврова «цунами дезинформации».

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что не сядет за стол переговоров с Лавровым, поскольку тот приехал на Мальту, «чтобы лгать о вторжении и о том, что Россия делает в Украине».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления на встрече глав МИД, не упоминая имени Лаврова, назвал его «военным преступником». «Наш мирный план таков: Россия должна уйти из Украины и оставить нас в покое», - заявил глава украинского МИД.

Сергей Лавров прибыл на Мальту утром 5 декабря. Это его первый визит в Евросоюз с начала российской войны против Украины в феврале 2022 года. С февраля 2022 года Сергей Лавров находится под санкциями ЕС в связи с вторжением РФ в Украину. Ранее стало известно, что в преддверии встречи в Валлетте Мальта аннулировала визу официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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