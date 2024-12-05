Китай и Беларусь призывают своих граждан срочно покинуть Сирию

Такое заявление сделали Министерство иностранных дел и посольство КНР, сообщило китайское государственное издание Global Times в четверг, 5 декабря.

В посольстве КНР подчеркнули, что боевая обстановка на северо-западе Сирии становится напряженной, ситуация с безопасностью в стране ухудшается. Посольство Китая в Сирии посоветовало своим гражданам вернуться домой или покинуть страну как можно скорее, пока еще доступны коммерческие рейсы.

«Поскольку ситуация в Сирии обостряется, посольство Китая в Сирии выдало срочное напоминание, в котором советует гражданам КНР вернуться на родину или покинуть страну как можно скорее. Те, кто в состоянии это сделать, также могут рассмотреть возможность выезда через соответствующие пункты пропуска на сухопутной границе», - говорится в заявлении ведомства.

Министерство иностранных дел Беларуси также рекомендует гражданам республики отказаться от поездок в Сирию в связи со сложившимся там положением, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

В сообщении МИД Беларуси отмечается, что белорусам, которые живут в этой стране или сейчас находятся на ее территории, рекомендуется незамедлительно покинуть САР.