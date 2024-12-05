Haqqin.az отвечает экс-глава управления КГБ СССР, у которого был доступ к ядерному чемоданчику

По мнению бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, временные уступки России захваченных ею суверенных территорий Украины являются возможным вариантом для быстрого завершения войны. «Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжит контролировать все оккупированные ею территории, то из этого вовсе не следует, что Украина должна навсегда отказаться от этих земель», - подчеркнул будущий председатель Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в интервью изданию Table.Briefings. При этом Столтенберг отметил принципиальную важность того, чтобы в обмен на временные территориальные уступки Украина получила от западной коалиции полноценные гарантии безопасности. По словам норвежского политика, они могут быть предоставлены в виде членства в Североатлантическом альянсе, а также «другими вариантами вооружения и поддержки Республики Украина».

«Нам необходима линия прекращения огня и, конечно же, в идеале эта линия должна охватывать все территории, которые в настоящее время контролирует Российская Федерация, - подчеркнул бывший генсек НАТО. – Но в то же время мы видим, что в обозримом будущем это не обязательно будет реалистичным планом». Отметим в этой связи, что о временных уступках России части суверенных территорий Украины ранее говорили президент Чехии Петр Павел, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и другие высокопоставленные европейские политики. Рекомендаций пойти на территориальные уступки России ради мирного соглашения Украина пока не получала только от Соединенных Штатов. О новых тенденциях в позиции Запада по урегулированию войны в Украине haqqin.az побеседовал с Евгением Савостьяновым, экс-заместителем руководителя Администрации президента РФ и бывшим начальником Управления КГБ СССР по Москве.

- На Западе зримо прослеживается смена позиции в отношении войны в Украине от «Никогда не допустим победы Путина!» на «Да отдайте же ему, наконец, эти украинские земли!». На Ваш взгляд, есть ли тут связь между трансформацией позиции лидеров западных государств и угрозами президента Путина ударить ядерным оружием и публичной демонстрацией ракеты «Орешник»? - Полагаю, на Западе вопрос о применении Россией ядерного оружия нигде и никем всерьез не обсуждается. Поскольку если оно будет применено, то Российская Федерация, как государственное образование, неминуемо будет уничтожена, а Владимир Путин ничуть не похож на человека, мечтающего быть уничтоженным. Думаю, заявления бывшего генсека НАТО Столтенберга и других европейских политиков исходят из реального положения дел и ситуации, сложившейся в Украине. В любом случае, украинцам придется определиться, готовы ли они продолжать войну в том духе, в котором она ведется сейчас, или же руководство и народ Украины устали от войны и нуждаются в передышке. Западные политики хорошо знают реальный объем поставок оружия Киеву, реальную ситуацию на фронте, а также объективное состояние мобилизационных ресурсов Украины. И именно это знание подводит их к выводу, что перспективы быстрой и легкой победы Украины над Россией, как таковой, нет. Полагаю, у российско-украинской войны могут быть лишь три логичных завершения. Первый вариант - Украина возвращает всю свою территорию. Второй - Россия захватывает всю территорию Украины. И, наконец, третий вариант – Владимир Путин уходит из власти. Мне бы не хотелось навязывать свою точку зрения, и, тем не менее, обязан сказать, что в обозримом будущем первые два итога войны маловероятны, а третий - непонятен. Из чего следует, что военные действия необходимо приостановить. Да, они не завершатся результатом, который нужен Украине, – так, по крайней мере, считает Йенс Столтенберг. Но это необходимо, чтобы дать Украине время для восстановления в полном объеме. Просто следует признать, что война вошла в ту фазу, когда может длиться годами, и, соответственно, нет смысла жертвовать тысячами жизней, чтобы захватить или уступить лишние 100 квадратных километров территории. Лучше уж остановить войну и ждать дальнейших перемен, которые обязательно наступят после ухода Владимира Путина.

- Российский президент внес в ядерную доктрину России изменения, в соответствии с которыми Москва может ударить ядерным оружием по неядерной стране и дать ядерный ответ на неядерный удар. Может, все-таки, эти изменения напугали Европу? Там же часто говорили, обосновывая недостаточную помощь Украине, об угрозах ядерного апокалипсиса… - Европейские лидеры помогали Украине, чем могли. Я бы не сказал, что они сделали меньше, чем могли бы. Скажем так: Европа сделала для Украины то, что реально было в ее силах. Но сейчас в военном плане она настолько ослабла, что уже физически не может увеличивать военную помощь Киеву. Европе предстоит восстановить собственный военно-промышленный комплекс и реконструировать свою армию. Остается лишь признать, что, благодаря Украине, Старый Свет получил достаточный урок и выиграл для этого время. Что же касается изменения ядерной доктрины, то, во-первых, европейцы хорошо знают о существовании стратегии наращивания ядерного шантажа, изложенной еще в статьях политолога Сергея Караганова. Западные лидеры так же знают, что применение ядерного оружия не может быть осуществлено в каких-то узких рамках. А это значит, что Путин поставит на карту собственную жизнь с очевидным отрицательным итогом. Поэтому ни европейцы, ни, тем более, американцы не верят в российское ядерное устрашение. Ими руководит другое – они знают, что у Кремля есть достаточно возможностей для нанесения диверсионных, террористических и прочих ударов. Возможно, это несколько ограничивает их в действиях, но не очень сильно. Главное, что угрозы России применить ядерное оружие на Западе воспринимают, как элемент эскалации шантажа, а это никак не может изменить политику США и ЕС по отношению к Украине. То, что у России есть ракета, способная достигнуть территории Европы, было известно еще в 60-х годах прошлого века. И с тех пор принципиально нечего не изменилось. Сейчас, как и тогда, перехватить эти ракеты невозможно. Но напомню: стратегия сдерживания основывалась не на перехвате, а исключительно на встречных возможностях. По принципу «ударишь ты, значит, ударю я». И в этом смысле, повторяю, ничего не поменялось. - Если нет страха ядерной войны, почему Германия не передает украинцам крылатые ракеты «Таурус»? - Есть один человек, зовут его Олаф Шольц, и он является канцлером ФРГ. Как только Шольц уйдет из власти, немцы дадут украинцам «Таурусы». - Вы исключаете вариант, при котором Путин, как он говорил, решит, что «враги России попадут в ад, а мы в рай», и даст приказ применить ядерное оружие против Украины или против кого-то еще в Европе? - Я принципиальный противник обсуждений этой темы. Поскольку она неизменно сводится к предложению: «Давайте уступим России, чтобы Путин не применил ядерное оружие». Но уступив раз, ты уступишь во второй, потом в третий... И когда тебя зажмут в угол, то все равно будешь вынужден оказать сопротивление. Так сопротивляйся с самого начала, и тогда тебя не смогут загнать в угол. Поэтому любой разговор о ядерном оружии — это поддержка шантажа Путина.

- Просто всем нам хорошо знакомы рассуждения о том, что в кругу лиц, ответственных за практическое нанесение ядерного удара, может найтись человек, который скажет: «Господин главнокомандующий, я не могу выполнить такой приказ…». - При президенте Российской Федерации постоянно находятся двенадцать представителей Министерства обороны РФ с «ядерными чемоданчиками» или, как это официально называется, с автоматизированными системами управления ядерными силами «Казбек». На этом самом «Казбеке» есть как кнопка блокировки применения стратегического ядерного оружия, так и варианты его применения. К примеру, разные сочетания ударов по разным целям. Так же наличествуют варианты, чем именно ударить. В тот момент, когда держатель карточки шифров, в данном случае, президент Путин, посчитает нужным применить ядерное оружие, он вводит шифр с этой карточки и нажимает кнопку, после чего снимается блокировка, и он выбирает вариант применения. Который в ту же секунду доводится до Министерства обороны и Генерального штаба армии РФ. Генштаб обязан передать эту команду по ракетным дивизиям, полкам стратегической авиации и подводным лодкам-носителям стратегических ракет с ядерными боеголовками. Как только туда поступает сигнал, командир должен достать соответствующие два ключа, открыть ими возможность запуска ракет и нажать кнопку. Если дело дойдет, что называется, до серьезной зарубы, тогда команда на применение поступит не в одну, а сразу в несколько военных частей. Ну, может быть, в одной из них кто-то и откажется выполнить удар, но, чтобы все сразу – это вряд ли… - А это правда, что у Вас был доступ к «ядерному чемоданчику» России? - Ну, это был не совсем прямой доступ. Во время операции на сердце, которую перенес Борис Ельцин, его секретным указом был создан «Комитет по обеспечению координации органов исполнительной власти» на то время, пока президент будет оставаться недееспособным. Я был поставлен во главе этого Комитета и, в соответствии с буквой указа, мне в тот момент подчинялся даже премьер-министр Виктор Черномырдин, который по Конституции РФ и был полноценным исполняющим обязанности президента России. Чтобы устранить это противоречие, я предложил Черномырдину провести со мной ночь в больнице, где делали операцию Ельцину, и где расположился мой штаб. В итоге, одну ночь мы провели втроем – я, Виктор Черномырдин и хирург, который делал операцию.