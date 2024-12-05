USD 1.7000
EUR 1.7881
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце
Новость дня
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце

В Газе ликвидирован «палач» ХАМАС

20:55 678

В гуманитарной зоне Хан-Юниса вместе с несколькими боевиками ликвидирован глава внутренней службы безопасности ХАМАС Усама Ганим, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

По данным израильских спецслужб, Усама Ганим играл ключевую роль в выстроенной ХАМАС системе преследования с допросами и пытками несогласных, противников организации в секторе Газа. Израильские СМИ назвали Ганима «палачом» ХАМАС.

В ЦАХАЛ заявили, что перед атакой были приняты многочисленные меры для минимизации жертв среди гражданского населения, включая предварительный сбор разведданных, постоянное наблюдение и предварительные предупреждения о необходимости эвакуации.

Источники в «гражданской обороне» ХАМАС сообщили телеканалу «Аль-Джазира», что ударом ВВС ЦАХАЛ в гуманитарной зоне Аль-Мауаси убиты не менее 20 человек.

Мирзоян: Почти все согласовано с Азербайджаном
Мирзоян: Почти все согласовано с Азербайджаном
21:30 464
Восьмой день протестов в Грузии
Восьмой день протестов в Грузии
21:03 681
Haqqin.az отвечает экс-глава управления КГБ СССР, у которого был доступ к ядерному чемоданчику
Haqqin.az отвечает экс-глава управления КГБ СССР, у которого был доступ к ядерному чемоданчику наши беседы
20:28 1676
Кремлевские сайты мочат Турцию. Анкара отвечает в Сирии
Кремлевские сайты мочат Турцию. Анкара отвечает в Сирии главная тема
19:47 3449
Байрамов: Все зависит от Армении...
Байрамов: Все зависит от Армении... заявления главы МИД Азербайджана
20:05 1507
И город Саламия под контролем повстанцев
И город Саламия под контролем повстанцев добавлено новое видео; обновлено 20:44
20:44 14725
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции продолжение концептуальной темы
05:43 6346
Фазиль Гасымов услышал обвинительное заключение и потерял сознание
Фазиль Гасымов услышал обвинительное заключение и потерял сознание из зала суда
18:48 3731
Чарльз Дональд у Али Асадова
Чарльз Дональд у Али Асадова фото
17:28 2718
В чем обвиняют правозащитника Руфата Сафарова?
В чем обвиняют правозащитника Руфата Сафарова?
16:58 3371
Хотели власть, но получили корейскую капусту
Хотели власть, но получили корейскую капусту горячая тема; все еще актуально
06:01 6849

ЭТО ВАЖНО

Мирзоян: Почти все согласовано с Азербайджаном
Мирзоян: Почти все согласовано с Азербайджаном
21:30 464
Восьмой день протестов в Грузии
Восьмой день протестов в Грузии
21:03 681
Haqqin.az отвечает экс-глава управления КГБ СССР, у которого был доступ к ядерному чемоданчику
Haqqin.az отвечает экс-глава управления КГБ СССР, у которого был доступ к ядерному чемоданчику наши беседы
20:28 1676
Кремлевские сайты мочат Турцию. Анкара отвечает в Сирии
Кремлевские сайты мочат Турцию. Анкара отвечает в Сирии главная тема
19:47 3449
Байрамов: Все зависит от Армении...
Байрамов: Все зависит от Армении... заявления главы МИД Азербайджана
20:05 1507
И город Саламия под контролем повстанцев
И город Саламия под контролем повстанцев добавлено новое видео; обновлено 20:44
20:44 14725
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции
Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции продолжение концептуальной темы
05:43 6346
Фазиль Гасымов услышал обвинительное заключение и потерял сознание
Фазиль Гасымов услышал обвинительное заключение и потерял сознание из зала суда
18:48 3731
Чарльз Дональд у Али Асадова
Чарльз Дональд у Али Асадова фото
17:28 2718
В чем обвиняют правозащитника Руфата Сафарова?
В чем обвиняют правозащитника Руфата Сафарова?
16:58 3371
Хотели власть, но получили корейскую капусту
Хотели власть, но получили корейскую капусту горячая тема; все еще актуально
06:01 6849
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться