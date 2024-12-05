В Газе ликвидирован «палач» ХАМАС

В гуманитарной зоне Хан-Юниса вместе с несколькими боевиками ликвидирован глава внутренней службы безопасности ХАМАС Усама Ганим, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

По данным израильских спецслужб, Усама Ганим играл ключевую роль в выстроенной ХАМАС системе преследования с допросами и пытками несогласных, противников организации в секторе Газа. Израильские СМИ назвали Ганима «палачом» ХАМАС.

В ЦАХАЛ заявили, что перед атакой были приняты многочисленные меры для минимизации жертв среди гражданского населения, включая предварительный сбор разведданных, постоянное наблюдение и предварительные предупреждения о необходимости эвакуации.

Источники в «гражданской обороне» ХАМАС сообщили телеканалу «Аль-Джазира», что ударом ВВС ЦАХАЛ в гуманитарной зоне Аль-Мауаси убиты не менее 20 человек.