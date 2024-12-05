Восьмой день протестов в Грузии

В Грузии уже восьмой день проходят протестные акции. У здания парламента в Тбилиси вновь несколько сотен человек вышли на митинг. Они снова требуют отставки правительства и проведения новых парламентских выборов.

Проспект Руставели сейчас перекрыт участниками митинга, передает Sova News.

Акции проходят и в других крупных городах Грузии. К примеру, в Батуми. Демонстранты здесь собрались перед Государственным университетом имени Шота Руставели. Протестующие принесли к месту флаги Грузии и Евросоюза.