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Восьмой день протестов в Грузии

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В Грузии уже восьмой день проходят протестные акции. У здания парламента в Тбилиси вновь несколько сотен человек вышли на митинг. Они снова требуют отставки правительства и проведения новых парламентских выборов.

Проспект Руставели сейчас перекрыт участниками митинга, передает Sova News.

Акции проходят и в других крупных городах Грузии. К примеру, в Батуми. Демонстранты здесь собрались перед Государственным университетом имени Шота Руставели. Протестующие принесли к месту флаги Грузии и Евросоюза.

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