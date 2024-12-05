Путин на заседании: «Где заводы? Где деньги?»

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам спросил у первого вице-премьера Дениса Мантурова, построены ли мусоросжигающие заводы, согласно плану. Об этом пишет РБК.

На вопрос Путина Мантуров ответил, что два мусоросжигающих завода уже «на выходе», их запустят в первых месяцах следующего года, тогда как площадки по сортировке мусора созданы «в достаточном количестве». Он пообещал пригласить Путина на открытие мусоросжигающих заводов.

«Ладно, на открытие — хорошо. Ленточки резать — мы все с удовольствием это делаем. Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить. Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги? Я понимаю, вопросы могут быть связаны с локализацией, но тогда должен быть план совместных действий по так называемому догоночному графику работы. Это все как, под контролем у вас? Что там происходит-то?», — вопросил президент РФ.

РБК напоминает, что в 2018 году Путин пообещал, что до 2024 года в России построят 200 мусороперерабатывающих заводов. Президент назвал задачу сложной, пояснив, что этой проблемой в РФ не занимались десятилетиями: «Мы никогда этим не занимались. Десятилетиями с советских времен просто сбрасывали мусор в ямы. Никто не занимался никакой переработкой, [разве что] минимально, точечно».