Путин на заседании: «Где заводы? Где деньги?»
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам спросил у первого вице-премьера Дениса Мантурова, построены ли мусоросжигающие заводы, согласно плану. Об этом пишет РБК.
«Что касается экологии, Денис Валентинович, заводы, которые мы планировали, по переработке отходов, где заводы? «Ростех» должен был их строить?», — спросил президент РФ.
На вопрос Путина Мантуров ответил, что два мусоросжигающих завода уже «на выходе», их запустят в первых месяцах следующего года, тогда как площадки по сортировке мусора созданы «в достаточном количестве». Он пообещал пригласить Путина на открытие мусоросжигающих заводов.
«Ладно, на открытие — хорошо. Ленточки резать — мы все с удовольствием это делаем. Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить. Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги? Я понимаю, вопросы могут быть связаны с локализацией, но тогда должен быть план совместных действий по так называемому догоночному графику работы. Это все как, под контролем у вас? Что там происходит-то?», — вопросил президент РФ.
РБК напоминает, что в 2018 году Путин пообещал, что до 2024 года в России построят 200 мусороперерабатывающих заводов. Президент назвал задачу сложной, пояснив, что этой проблемой в РФ не занимались десятилетиями: «Мы никогда этим не занимались. Десятилетиями с советских времен просто сбрасывали мусор в ямы. Никто не занимался никакой переработкой, [разве что] минимально, точечно».