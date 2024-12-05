Мирзоян: Почти все согласовано с Азербайджаном

Азербайджан и Армения согласовали преамбулу и 15 статей текста мирного договора из 17, сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая на заседании СМИД ОБСЕ на Мальте.

По словам Мирзояна, которые приводят армянские СМИ, «есть определенный прогресс в вопросе подписания мирного договора. В тексте согласованы преамбула и 15 из 17 статей. Если будет проявлена воля, документ может закрыть страницу вражды на Южном Кавказе».

4 декабря на заседании парламента премьер Армении Никол Пашинян заявил, что 90% текста договора с Азербайджаном согласовано.