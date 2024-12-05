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В Польшу теперь Нетаньяху ни ногой

22:14 769

Власти Польши исполнят ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, если он прибудет в страну. Об этом заявил агентству PAP замглавы польского МИД Анджей Шейна.

«Польша уважает и будет выполнять решения Международного уголовного суда», - сказал Шейна. «Премьер-министр Израиля знает, чего ожидать. Не думаю, что в такой ситуации он захочет появиться в любой стране, которая является участником Римского статута и признает решения МУС», - добавил он.

21 ноября МУС сообщил, что выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года на территории Палестины, в том числе в секторе Газа.

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