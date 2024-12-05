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Безвиз для Грузии могут отменить

22:44 946

Нидерланды будут просить Европейский Союз приостановить безвизовый режим с Грузией, заявил в четверг министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп. Об этом сообщает Reuters в четверг, 5 декабря.

Вельдкамп заявил, что обратится с официальным запросом в ЕС, чтобы «объяснить грузинскому правительству, что путь, которым они идут, имеет свою цену».

«Насилие в отношении демонстрантов и журналистов, а также аресты политиков в Грузии неприемлемы. Поэтому Нидерланды призывают Евросоюз приостановить действие соглашений о безвизовом режиме с Грузией. Хорошо, что страны Балтии уже ввели индивидуальные запреты на въезд», — написал Вельдкамп в соцсети X.

В настоящее время граждане Грузии имеют право на краткосрочные поездки в страны ЕС без необходимости получения визы.

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