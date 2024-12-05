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Американский эсминец в порту Кипра

22:48 454

Американский эскадренный миноносец USS The Sullivans (DDG-68) пришвартовался в морском порту города Ларнака. Об этом сообщила в соцсети X посол США в Никосии Джули Фишер.

По ее словам, USS The Sullivans находится в Ларнаке «в ходе своего развертывания в Восточном Средиземноморье». Глава американской дипмиссии напомнила, что эсминец назван в честь пяти родных братьев Салливан, погибших в 1942 году в морском сражении за Гуадалканал у Соломоновых островов.

Греческая газета Kathimerini сообщила, что зашедший в порт Ларнаки американский корабль является эсминцем типа «Арли Бёрк», оснащен управляемым ракетным оружием.

По информации газеты, эсминец незадолго до своего захода в кипрский порт находился как в Средиземном море, так и в восточной части Атлантического океана, обеспечивая противоракетную оборону и поддерживая гуманитарные и охранные миссии, в том числе во время недавнего конфликта между Израилем и ХАМАС.

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