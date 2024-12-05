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Нетаньяху созвал экстренное совещание из-за Сирии

23:07 506

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит экстренное совещание с руководителями служб безопасности, чтобы обсудить развитие событий в Сирии, сообщают израильские СМИ.

Причиной совещания стал захват города Хама повстанцами всего за несколько часов, что стало неожиданностью как для сирийских властей, так и внешних наблюдателей.

СМИ отмечают, что в Израиле удивлены не только стремительным продвижением повстанцев, но и относительным отсутствием действий со стороны России.

По информации из источников безопасности, существует вероятность, что Тегеран, возможно, попытается захватить стратегические позиции в Сирии, отправив туда свои войска и современные вооружения. В то же время представитель израильских служб безопасности заявил, что Израиль не допустит передачи контроля над Сирией Ирану и продолжит предпринимать меры для предотвращения такого сценария.

Также израильские СМИ сообщают, что Израиль нанес авиаудар по складам вооружений в районе Алеппо, чтобы эти ресурсы не попали в руки повстанцев. 

Нетаньяху созвал экстренное совещание из-за Сирии
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